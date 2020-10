von Markus Reutter

Jetzt hat es auch den Mariengarten erwischt. Eltern und Kinder, die in der Einrichtung betreut werden, sind am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das ist von Elvira Gaus, der Kindergartengeschäftsführerin an der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden, zu erfahren ist, seien. Das Gesundheitsamt habe ihr das telefonisch mitgeteilt. Die Einrichtung sei am Montag geschlossen worden. Die Schließung dauere vorläufig bis 8. November.

Tests vor Ort: Am Montag konnten sich die Kinder und Erzieherinnen vor Ort, also im Mariengarten, testen und einen Abstrich nehmen lassen. Das Vorgehen würdigt Gaus als „unbürokratisch und kooperativ“. Zwei Ärzte aus Triberg und eine Corona-Praxis aus Villingen hätten sich bereit erklärt, die Abstriche im Mariengarten zu nehmen. Mit den Ergebnissen werde innerhalb von zwei bis fünf Tagen gerechnet.

Eltern in Not: Von Kindergartenschließungen und Quarantänemaßnahmen sind natürlich auch Eltern betroffen. So gab es bei Gaus Rückmeldungen von Eltern, die bei einer eventuellen Verlängerung der Schließung des St. Anna-Kindergartens Schwierigkeiten mit der Betreuung ihrer Kinder bekommen hätten. Doch nun werde die Einrichtung am Donnerstag ja wieder geöffnet. Die katholische Kirche als Träger sei bemüht, „alles dafür zu tun, um möglichst schnell wieder eine umfassende Betreuung nach Ende der Quarantäne sicherzustellen“, betont Gaus.

Hygienekonzept: Zum Hygienekonzept gehöre auch, dass gerade in größeren Einrichtungen die Kindergartengruppen möglichst separat geführt werden, um im Infektionsfall nicht den ganzen Kindergarten schließen zu müssen. Der St. Anna-Kindergarten sei mit seinen vier Gruppen zwar eine größere Einrichtung. Da aber Erzieherinnen aus verschiedenen Gruppen positiv getestet worden seien, sei die komplette Einrichtung geschlossen worden.

Der St. Anna-Kindergarten war die vergangenen zwei Wochen wegen Corona-Quarantäne geschlossen. Diesen Donnerstag soll er wieder öffnen. | Bild: Christel Börsig-Kienzler