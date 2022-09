Rund 300 Kilometer an Mountainbike-Strecken sowie sämtliche Fahrradwege – all das ist auf der Karte verzeichnet, welche die Hochschwarzwald Tourismus GmbH nun für den Bereich der ehemaligen Ferienland-Kommunen herausgegeben hat.

Nachdem im vergangenen Herbst die Komplettüberarbeitung der Mountainbike-Beschilderung abgeschlossen wurde, ist jetzt auch die neue dazugehörige Karte erschienen. Die Erstellung hat zwar einige Zeit mehr in Anspruch genommen als geplant, die mehr als 20 Jahre alte Karte – damals noch von der Ferienland im Schwarzwald GmbH erstellt – musste aber überarbeitet werden, erklärt Hans-Peter Weis von der Tourist-Information Schönwald.

Hier erhältlich Die neue Mountainbikekarte ist in den Tourist-Informationen Schönwald, Schonach und St. Georgen sowie bei Morys Hofbuchhandlung in Furtwangen erhältlich.

In der neuen Karte, welche vom Gebietsumfang her der alten Karte entspricht, sind alle aktuellen Mountainbike-Strecken eingezeichnet und nach Wegearten kategorisiert. Die zehn neuen Mountainbiketouren sind in der Karte mit den Nummern gekennzeichnet, welche auch im Gelände ausgeschildert sind. Rückseitig sind diese zehn Touren beschrieben – auch mit QR-Code, die weitere Toureninfos zugänglich machen. Biker können sich zudem noch über Sehenswürdigkeiten entlang der Strecken informieren.

Neben den Mountainbike-Streckennetz ist auch das normale Radwegenetz mit der grün-weißen Beschilderung eingezeichnet. Damit ist eine flexible Tourenplanung möglich.