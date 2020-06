Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Auch beim Rotary-Club Furtwangen-Triberg beherzigt man diese Devise. Weil aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen keine regelmäßigen Treffen der Mitglieder im Club-Lokal im Hotel „Ochsen“ in Schönwald mehr möglich waren, sattelte man kurzerhand auf elektronische Alternativen um. Ziel war es, im regelmäßigen Austausch zu bleiben, gemeinnützige Projekte fortzuführen und das Clubleben und die rotarische Freundschaft lebendig zu halten.

Mitte März hatte auch die rotarische Weltorganisation Rotary International empfohlen, persönliche Treffen zu verschieben, abzusagen oder anderweitig abzuhalten. Die amtierende Club-Präsidentin Lioba Kühne – als Ärztin in Furtwangen tagtäglich mit den Auswirkungen und Risiken der Corona-Pandemie direkt konfrontiert – ließ sich gleich für die Idee begeistern, dass sich die rotarischen Freunde deshalb nun per Bildschirm eben wenigstens virtuell treffen.

Mit Einsatz und Enthusiasmus

Clubmitglied Josef Burger brachte das Ganze mit viel Einsatz und Enthusiasmus auf den Weg, lud alle zu den Meetings über die Internetplattform Zoom ein und motivierte die rotarischen Freunde unermüdlich, sich zu den einmal wöchentlich stattfindenden Online-Treffen von zuhause aus zuzuschalten. Und siehe da: Es klappte und klappt hervorragend.

Neben den Besprechungen, wie die rotarischen Hilfsprojekte vor Ort und in der Welt weiterlaufen sollen, fanden in den vergangenen Wochen auch interessante Vorträge externer Referenten statt. Dabei war es sehr praktisch, dass diese nicht extra anreisen mussten, sondern sich ebenfalls ganz einfach über Zoom einwählten und dann ihre Vorträge problemlos halten konnten.

Vorträge zur Europapolitik und anderen Themen

So war kürzlich zum Beispiel Stéphane Koch zugeschaltet, Past-Präsident des RC Ribeauvillé aus dem Elsass. Der Wirtschaftsprofessor referierte zu der Frage, warum es mit Europa eigentlich nicht voran geht.

In der Woche zuvor ließ Hobby-Historiker Gerhard Dilger aus Furtwangen seine Zuhörer „Sagenhaftes, Historisches und Heutiges aus dem Schwarzwald“ erfahren. Und ein anderes Mal machte die rotarische Freundin Ulrike Weiß vom Rotary-Club Elzach-Waldkirch zum Beispiel Lust auf Wandertouren in der Nachbarschaft: Die Geschäftsführerin der Elztal- und Simonswäldertal-Tourismus GmbH stellte den Zwei-Täler-Steig vor.

Der Club geht sichtbar mit der Zeit. Den Rotariern ist es wichtig, dass ihr Einsatz für die Gemeinschaft – lokal und international – weiterläuft. Dass dafür moderne Mittel zum Einsatz kommen, war selbstverständlich, was ja durchaus beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass etliche Mitglieder die 70 überschritten haben. Dass Zoom zum Einsatz kam, wurde gerade von ihnen stark forciert und am Ende profitierte der ganze Club in seiner sehr gemischten Altersstruktur maßgeblich davon.

Neue Hilfsprojekte angegangen

Rotarische Hilfsprojekte liefen in der Zeit des Corona-Lockdowns unterdessen unvermindert weiter. Und es kamen noch neue dazu: An Ostern wurden beispielsweise Schokoladenhäschen an die Bewohner und Mitarbeiter der örtlichen Seniorenheime verteilt.

Über Wochen blieb der Tafelladen des Mach-mit-Vereins in Triberg aufgrund der Corona-Bestimmungen geschlossen. Der Rotary-Club Furtwangen-Triberg sprang ein und half den Laden-Kunden mit Gutscheinen etwas über die Zeit. | Bild: RC Furtwangen-Triberg

Und weil auch der Tafelladen in Triberg wie berichtet schließen musste, entschied sich der Club, Betroffenen spontan zu helfen. Einkaufsgutscheine wurden an mehrere Familien ausgegeben, um sie in der Zeit zu unterstützen, in der es ihnen nicht möglich war, vergünstigt im Laden in der Schulstraße einkaufen zu können.

52 Gutscheine wurden insgesamt verteilt, der Wert richtete sich nach der Zahl der Familienmitglieder. Der Club half insgesamt mit 3000 Euro über die harte Zeit hinweg. Mittlerweile konnte der Tafelladen wieder öffnen.

Dass es auch einmal eine Zeit nach Corona geben wird, darauf freuen sich die Clubmitglieder genauso sehr wie alle anderen. Die Freunde endlich wieder persönlich zu treffen, das fehlt allen und das wird selbstverständlich sehnlichst erwartet.

Zu wöchentlichen Treffen zuschalten

Wenn es soweit ist, will man im Rotary-Club Furtwangen-Triberg aber nach Möglichkeit auch auf das in der Krise Ausprobierte weiter zurückgreifen. So gibt es derzeit Überlegungen, zu den wöchentlichen Treffen auch eine Zuschaltung der Clubmitglieder zu ermöglichen, die nicht selbst persönlich daran teilnehmen können, um so dauerhaft gut in Kontakt zu bleiben. Insofern gilt also auch hier die viel zitierte Devise: In jeder Krise liegt eine Chance.