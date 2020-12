Im Tafelladen in Triberg waren im Vorfeld Wunschzettel ausgeteilt worden. Auf die konnten die Kinder, deren Eltern Kunden im Laden sind, aufschreiben, was ihr Herzenswunsch fürs anstehende Weihnachtsfest ist, seien es nun Bastelsachen, Kleidung, Spielsachen oder Bücher. Die Idee der Clubmitglieder des Rotarier und der Rotaracter: Sie besorgen die Geschenke für die Kinder, deren Familien dies aus eigener Kraft nicht stemmen können.

Die Zettel wurden also von den Kindern ausgefüllt und eingesammelt – und die Rotarierinnen Ute Duffner und Sabine Emde, aktuell Gemeindienstbeauftragte im Rotary-Club, kauften die Geschenke ein. Selbstredend wurde alles liebevoll verpackt. Die Aktion fand in enger Abstimmung mit dem Rotaract-Club Schwarzwald-Baar und dessen Präsidentin Kerstin Tritschler statt.

Pakete stapeln sich

In dieser Woche wurde im Tafelladen in Triberg ein Christbaum aufgestellt und die Geschenke drunter und drum herum drapiert. So kam es, dass sich die Geschenkpäckchen und -pakete in der Gaststube der Einrichtung in der Triberger Schulstraße regelrecht stapelten.

Hygieneartikel besorgt

Zudem besorgte der Rotary-Club Hygieneartikel für die Familien, darunter zum Beispiel Windeln, die in kinderreichen Familien besonders dringend benötigt werden. Auch Zahnbürsten, Seife, Cremes, Shampoo, Desinfektionsmittel oder Taschentücher und ähnliche Produkte wurden besorgt. Im Tafelladen gibt es nämlich sehr viel zu kaufen, aber derartige Produkte eben nicht. Deshalb wird den Familien auf diese Weise zusätzlich unter die Arme gegriffen.

Insgesamt wurden mit der Wunschzettel-Aktion und den Hygienepäckchen 74 Personen aus 17 Haushalten beschenkt. Riesengroß war die Freude am Ende erstens bei den Familien und vor allem bei deren Kindern, für die es jeweils das Präsent gab, das auf dem Wunschzettel gestanden hatte.