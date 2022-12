Vier beschädigte Autos und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro bilanziert die Polizei als Folge einer Unfallserie am Montagfrüh gegen 6 Uhr in Triberg.

Den Ablauf schildert die Polizei in ihrer Mitteilung folgendermaßen: „Eine 35-jährige Smart-Fahrerin bog von der Hauptstraße in die Schulstraße ab und rutschte auf eisglatter Fahrbahn geradeaus gegen ein Geländer. Ein entgegenkommender 30-jähriger Opel Astra-Fahrer konnte sein Auto rechtzeitig vor dem Smart zum Stehen bringen. Kurz darauf reichte es einem ebenfalls in Richtung Hauptstraße fahrenden 40-Jährigen mit einem VW Golf Kombi nicht mehr zum Anhalten und er fuhr auf den stehenden Opel auf.“

Damit nicht genug: „Ein wenige Minuten später nachfolgender 56-Jähriger mit einem VW Golf Plus konnte auf der glatten Straße ebenfalls nicht rechtzeitig anhalten und rutschte auf den vor ihm stehenden VW Golf Kombi.“

Glück im Unglück: Verletzte gab es laut Polizei nicht. Alle vier Autos seien nach den Zusammenstößen noch fahrbereit gewesen.