von Lukas Nagel

Wenn nach dem Gloria am Gründonnerstag bis in die Osternacht hinein die Glocken schweigen, treten in Triberg die Rätschenbuben auf den Plan. In diesem Jahr wurde der alte katholische Brauch unter etwas anderen Bedingungen als gewöhnlich vollzogen.

„Wir können uns nicht auf dem Burghügel treffen, das wäre gegen das Versammlungsverbot“, erklärt Lydia Reffel vom Oberministrantenteam, das die Aktion am Karfreitag und Karsamstag in jedem Jahr koordiniert.

Aufruf zum Gebet

Die Ministranten sowie weitere Kinder und Jugendliche träfen sich sonst nämlich zu den Zeiten des Angelusgeläuts an dem zentralen Punkt oberhalb der Stadtkirche, um mit dem lauten Knattern ihrer hölzernen Lärminstrumente und ihrem Gesang morgens, mittags und abends die Gläubigen zum Gebet aufzurufen und den Part der Kirchenglocken zu übernehmen.

„Wir haben entschieden, dass unsere Ministranten von zuhause aus rätschen und sind froh, dass so viele dabei sind“, zeigt sich Reffel erfreut. An acht Orten gleichzeitig wurde so am Osterwochenende Lärm gemacht. Die meisten Rätschenbuben, unter denen sich inzwischen aber auch viele Mädchen finden, rätschten dort aber meist nicht allein, sondern zusammen mit ihren Geschwistern.

„Wir tafeln ein Ave-Maria“, wie der Text des spezifischen, an das Angelusgebet erinnernden Gesangs lautet, erklang in aufsteigender Tonhöhe sogar synchron – dank einer Konferenz-App.

Holzhämmer schlagen auf Tafel

Vermutlich rühre der Text auch von der Machart des Holzgerätes her, bei dem durch das Drehen einer Kurbel eine Walze mit Stiften angetrieben wird. Die wiederum heben dünn gespannte Latten mit kleinen Holzhämmern an, welche laut auf eine Holztafel schlagen.

Homeoffice für die Triberger Rätschenbuben: Felix Arnold (links) bekommt auf seiner Terrasse Unterstützung von Bruno Kürner. | Bild: Lukas Nagel

Die handlichen Tafeln finden sich noch in vielen Triberger Häusern. Spontan beteiligten sich in diesem Jahr deshalb auch einige ehemalige Rätschenbuben an der Aktion – ein Zeichen der Solidarität und eine positive Folge der Corona-Krise.

Auf dem Burghügel hielten indes Rätschenvater Martin Mayer mit einem Gehilfen die Stellung, um die große Rätsche zum Klingen zu bringen, die ein junger Schreiner im vergangenen Jahr für die Ministranten angefertigt hatte.

Erinnerung an die Leiden Jesus

„Mit dem disharmonischen Klang erinnern die Rätschen an Leiden und Tod Jesu“, berichtete Oberministrantin Barbara Gardas. Wann und wo die Rätsche und das Lärmen damit ihren Ursprung haben, sei aber nicht eindeutig nachweisbar. Ihr dumpfes Hämmern weise jedoch zum einen auf eine Welt ohne Gott hin, zum anderen könnte der Lärm auch als Erinnerung an den Tumult bei der Gefangennahme Jesu, das Erdbeben bei seiner Kreuzigung und das Zerreißen des Vorhangs im Tempel bei seinem Tod gedeutet werden, so Gardas.

Der Kontrast war dann während der Osternacht, die Pfarrer Andreas Treuer ohne die Anwesenheit seiner Schäfchen feiern musste, vernehmbar, als auch in der Stadtkirche wieder alle Glocken den Osterjubel verkündeten.

Tradition mit Höhen und Tiefen

Die Rätschentradition in Triberg ist alt und erlebte Höhen und Tiefen. Am markantesten sticht dabei in der jüngeren Geschichte eine zwanzigjährige Unterbrechung von 1961 bis 1981 heraus. Der Heimat- und Gewerbeverein war es schließlich, der den Brauch wieder aufnahm, später übernahmen die Ministranten die Aufgabe. Bis zur Pause 1961 waren die Entlassschüler der Volksschule für das Rätschen zuständig. Sie trafen sich deshalb bereits im Januar zu ersten Proben beim Felsenhäusle. Damals war die Formation der Rätschenbuben auch noch auf der Straße zu sehen und zu hören.