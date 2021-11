von Priska Dold

In der Hauptversammlung des Geflügelzuchtvereines Nußbach löste nun offiziell Michael Nock den bisherigen Vorsitzenden Patrick Hettich ab. Weitere Themen der Sitzung waren die geplante Flügelschau für das Jahr 2022 und Wahlen.

25 Jahre war Patrick Hettich Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Nußbach. Nun bat er um Ablösung. Früh genug hatte er diese Absicht gegenüber den Vereinsmitgliedern geäußert und so wurde, nach guten Vorgesprächen, in der Hauptversammlung Michael Nock zum Nachfolger gewählt. Auch der zweite Vorsitzende, Sebastian Schwab, stellte sein Amt zur Verfügung, an dieser Stelle fungiert nun Marcel Hettich.

2022 Geflügelschau geplant

Patrick Hettich berichtete zu Beginn von der letzten Geflügelschau in Nußbach im Januar 2019. Diese war verbunden mit einer Kreisjugendschau. Dann fanden 19 Monate keine derartigen Ausstellungen mehr statt. Doch für Januar 2022 sei eine solche Veranstaltung in Nußbach in Planung.

Schriftführerin Doris Krämer hatte alle Unternehmungen in ihrem Protokoll festgehalten. 2019 war der Verein mit seinen Tieren bei Bundes- und Landesschauen noch tüchtig unterwegs. Noch konnte Kassierer Heinz Hettich zufriedenstellende Finanzen bekanntgeben.

Zuchtwart Berthold Nock berichtete über die Ergebnisse der Ausstellungen. Hier war zu entnehmen, dass der Verein gut dasteht, denn er als Zuchtwart und auch seine Vereinskollegen konnten für die ausgestellten Tiere zahlreiche und auch Höchstpreise entgegennehmen.

Der Brutapparat steht bei Hubert Schwäble. Im Jahr 2020 wurden hier noch 1200 Eier ausgebrütet, im Corona-Jahr 2021 nur 800. „Dies wird sich wohl bald wieder erhöhen“, so Hettich dazu. Er verwies noch auf die steigenden Stromkosten, die auf die Züchter zukommen werden.

Jugendwart Michael Nock konnte nicht viel berichten, gerade mal über das jährliche Jugendzeltlager 2019. Viele Treffen mussten abgesagt werden. Aber die Kreisjugendschau war für die Nachwuchszüchter ein toller Erfolg. Ringwart Martin Klausmann gab vergangenes Jahr 990 Ringe aus, 2021 waren es bisher 930 Stück.

Gute Arbeit hätten die Vereinsmitglieder geleistet, stellte der Landesvorsitzende Walter Weißer nach der Offenlegung aller Tätigkeitsberichte fest. Der Vorstand wurde von den Mitgliedern entlastet, die Wahlen waren schnell abgehandelt. Michael Nock ist der Nachfolger von Patrick Hettich, erste Schriftführerin bleibt Doris Krämer und zweiter Kassierer Otto Kienzler. Zuchtwart Berthold Nock und Ringwart Martin Klausmann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer ist Benno Schneider. Die Genannten wurden für ein Jahr gewählt. Für den neuen zweiten Vorsitzenden Marcel Hettich, den ersten Kassierer Heinz Hettich sowie den zweiten Schriftführer Michael Krämer gilt die Wahl zwei Jahre, auch für Beisitzer Steffen Schneider und den neuen Jugendwart Jürgen Henninger.

Doris Krämer hielt einen Rückblick auf die Vereinsarbeit der vergangenen 25 Jahre unter der Führung von Patrick Hettich. Gute Zuchtarbeit war immer ein Ziel von ihm, auch der Zusammenhalt im Verein sei Hettich immer wichtig gewesen. Dem Antrag von Michael Nock folgend, stimmte die Versammlung zu, Patrick Hettich zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen.

Die Versammelten würdigten die Arbeit Hettichs mit kräftigem, stehendem Applaus. Auch ein Abschiedsgeschenk für ihn und seine Frau Monja war vorbereitet. Noch ein Präsent zur Erinnerung an 25 gemeinsame Jahre gab es von den örtlichen Vereinen. Oberzunftmeisterin Sonja Schätzle sprach im Namen aller: Gerne erinnere sie sich an die vielen gemeinsamen Stunden. Und auch an Hettichs „unwiderstehliche Art“, neue Mitglieder für seinen Verein zu werben. Dies sei oft in geselliger Runde geschehen, wo keiner nein sagte und so für Hettich immer ein Erfolg war.