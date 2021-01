von Dieter Stein

Zum Jahreswechsel erhielten die Mitglieder des Freundeskreises Triberg-Fréjus vom Vorstand des kleinen, aber rührigen Vereins, der aus Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold und Sabine Kobek besteht, Weihnachtsgrüße mit einem Rückblick über den Verlauf des Jahres 2020. Natürlich waren auch in diesem Jahr wieder etliche Begegnungen mit der Partnerstadt an der Côte d‘ Azur geplant, welche coronabedingt abgesagt werden mussten. Zum Bedauern der Vereinsführung konnte selbst die jährliche Hauptversammlung deshalb nicht angegangen werden. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 nachgeholt.

Der Vorsitzende Nikolaus Arnold bedauert, dass die stets rege Verbindung mit den französischen Freunden sich auf Briefkontakte, Telefongespräche und E-Mails beschränken musste. Ebenso vermissten die Vorstandsmitglieder, die Stadtverwaltung und auch Mitglieder des Vereins die jährlichen Besuche einer Delegation aus Fréjus, die sonst immer zum Volkstrauertag und zum Triberger Weihnachtszauber an den Wasserfall angereist waren.

„Trotz dieser Einschränkungen stehen wir darüber hinaus mit dem Präsidenten des Partnerschaftskomitees, Philippe Rigoulot, sowie dem Nachfolger des leider im Frühjahr verstorbenen Christian Kuhner, Jaques Carles, in Verbindung. Aber auch zu weiteren Vertretern des Komitees halten wir trotz aller Einschränkungen nach wie vor regen Kontakt“, meint Arnold im Gespräch mit dem SÜDKURIER am Jahresende.

Arnold erklärte, dass die Nachricht vom Tod von Christian Kuhner alle sehr betroffen gemacht habe. Arnold erinnerte an das Verdienst des Mannes: „Unser Freund Christian hat die Städtepartnerschaft mit Leben erfüllt, über Jahre hinweg maßgeblich mitgeprägt und sich weit über das übliche Maß hinaus engagiert. Leider konnten wir ein ehrendes Gedenken an ihn in Fréjus nicht abhalten, werden dies jedoch bei passender Gelegenheit nachholen“, informierte Arnold.

Doch Arnold blickt auch voller Zuversicht und Freude auf das kommende Jahr 2021 und hofft, dass sich alles wieder normalisiert und sich die Triberger wieder öfter mit den französischen Freunden treffen können. Euphorisch erinnerte er zudem an das jährliche Omelette-Fest und an das Fréjuser Bierfest im Herbst. Er hofft auch, dass sich der Schüleraustausch wieder normalisieren wird. Außerdem bittet Arnold die Mitglieder, sich bereits heute einen Termin fest im Kalender vorzumerken: das Partnerschaftsjubiläum 2023 in Fréjus.

Die zweite Vorsitzende Kobek nutzte die Gelegenheit, um über den aktuellen Stand in Sachen Corona in der Partnerstadt zu berichten: „Auch hier muss streng die Einhaltung der Maskenpflicht und die geltende Ausgangsbeschränkung beachtet werden. Wer dagegen verstößt, wird mit einer Strafe von 130 Euro belegt. Im Gegensatz zu Deutschland sind die Supermärkte und auch die Einzelhandelsgeschäfte unter den entsprechenden Bedingungen geöffnet, während alle Hotels, Restaurants und Bars, analog der Handhabung in Deutschland, geschlossen sind.

Personen in den Altenheimen sind nicht verpflichtet, an der Impfung teilzunehmen und man ist froh, dass sich in Fréjus bisher nicht allzu viele Personen mit dem Virus angesteckt haben. Trotzdem werden alle Vorgaben akribisch eingehalten, und auch die Aktivitäten und Feiern zu Silvester wurden ausgesetzt.“