von Priska Dold

Triberg – Was brauchen wir im Haushaltsjahr 2022? In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats in Nußbach nahm dieses Thema einen breiten Raum ein. Wie auch in den vergangenen Jahren, konzentrierten sich die Mitglieder aufgrund der finanziellen Lage nur auf das Allernötigste.

Die vorgeschlagene Prioritätenliste enthielt die wichtigsten nötigen Anschaffungen. Zuerst nannte Nußbachs Ortsvorsteher Heinz Hettich die Fortführung des Breitbandausbaus in den Außenbezirken. Um die 400 000 Euro wird hier noch an Eigenanteilen fällig werden. Aber gerade diese Maßnahme ist äußerst wichtig und soll im nächsten Jahr durchgeführt werden.

In Nußbach soll ein neuer Hochbehälter für die Wasserversorgung entstehen, nun ist die Planung fertig und auch die Genehmigung wurde inzwischen erteilt. Jetzt ist die Ausschreibung an der Reihe. Auch das soll im Haushaltsjahr 2022 passieren. Ortsstraßen im Fokus: Die Ortsstraßen beschäftigen alle Ortschaftsräte nicht erst seit diesem Jahr. Die meisten sind schon wiederholt geflickt und sehr marode. Hier hoffen alle, dass nächstes Jahr wieder zumindest ein Teil saniert werden kann und dementsprechend finanzielle Mittel bereitgestellt werden, natürlich ohne Grenzen nach oben.

Des Weiteren wäre noch einiges an der Barrierefreiheit in Nußbach zu tun. So am Eingang der Turnhalle und auch beim öffentlichen WC am Rathaus. Wohnmobilstellplatz: Ein Anliegen von Rafael Kammerer ist weiterhin der Ausbau der Wohnwagenstellplätze in Nußbach. Hier wurde schon vor einiger Zeit ein Bauantrag gestellt, so Hettich hierzu. Doch diese Unternehmung musste zurückgezogen werden, da nicht alle Auflagen erfüllt werden konnten. Dieser Platz werde sehr gut beansprucht, sprach Thomas Mertens von seinen Beobachtungen, sehr oft hätten hier mehr als zehn Wohnmobile gestanden. Andreas Herdner wandte ein, man müsse sich hier erst um die Bewirtschaftung kümmern sowie um die Ver- und Entsorgung. Die Plätze müssten eingeteilt werden, an jedem Platz sollte Strom vorhanden sein. Einig war sich das Gremium, dieses Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Ortsvorsteher Hettich teilte mit, dass inzwischen dort ein Mülleimer angebracht wurde.