Lange Jahre war Angela Nock – den meisten besser bekannt als Angi – Vorsitzende des Tierschutzvereins Triberg und Umgebung. Seit einiger Zeit hat sie den Vorstandsvorsitz an Jacqueline Hettich abgegeben und ist nun stellvertretende Vorsitzende.

Wer Angi Nock kennt, weiß, dass sie, egal welches Amt sie inne hat, nie um ein Statement oder eine Antwort verlegen ist. Eigentlich..., denn nun hat es ihr erst einmal die Sprache verschlagen. Der Grund ist die Katzenschutzverordnung.

Die Gemeinde Schönwald hat die Verordnung nun sehr plötzlich eingeführt, nachdem lange Zeit eher Widerstand dagegen geherrscht hatte. „Wir haben wirklich etliche Unterredungen mit Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und Bürgermeister gehabt – die letzte war etwa zwei Wochen vor Einführung. Nachdem wir noch einmal unsere Standpunkte deutlich gemacht haben, wegen der vielen Streunerkatzen und deren vehementer Vermehrung, hat Bürgermeister Christian Wörpel überraschend eingelenkt und angedeutet, er wolle das noch vor den Weihnachtsferien vor den Gemeinderat bringen“, erzählt sie im Gespräch mit der Redaktion rückblickend.

„Eigentlich haben wir so wirklich nicht dran geglaubt“, schmunzelte sie. Umso überraschter waren alle Vereinsmitglieder, dass es dann sogar schneller ging als gedacht. Die Gemeinde Schönwald griff bei der Erarbeitung auf eine Vorlage aus dem Ministerium für den Ländlichen Raum zurück. Einstimmig hat sich der Gemeinderat für die Einführung dieser lange geforderten Verordnung ausgesprochen.

„Respekt für Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat“, lobt Nock und weist darauf hin, dass wegen der Einführung der Katzenschutzverordnung keinerlei zusätzliche Kosten auf die Gemeinden zukämen. Sie hofft nun, dass die anderen Gemeinden, für die der Triberger Verein zuständig ist, dem Beispiel Schönwalds folgen. „Freilaufende Katzen sollten unbedingt kastriert, geimpft, gechipt und dann auch registriert sein“, betont Nock abschließend. In erster Linie dafür verantwortlich sei natürlich der Halter – bei Problemen sei aber der Verein gern behilflich.