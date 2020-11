von sk

Der 19-Jährige war mit seinem Opel Tigra Cabriolet gegen 5 Uhr auf der bei Triberg in Richtung Hornberg unterwegs. Etwa auf Höhe des Triberger Bahnhofs kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein mit Heizöl voll beladener Tanklaster mit Anhänger entgegenkam. Der 34-jährige Fahrer des Tankzuges versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Opel jedoch nicht mehr vermeiden, berichtet die Polizei.

Hoher Schaden am Tankwagen

Der Opel-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Tankwagens blieb unverletzt. An seinem Zugfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, wobei die Tanks unbeschädigt blieben und kein Heizöl auslief. Den Totalschaden am Opel Tigra schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein, so dass es nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen kam.