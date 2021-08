von Hans-Jürgen Kommert

Erneut recht ungewöhnlich fiel der Rahmen der Hauptversammlung des Turnvereins Schonach aus, ähnlich gestaltete sich der Rückblick auf das vergangene Jahr. „Die Berichte geben nicht allzu viel her“, informierte der Vorsitzende Philipp Kuner. Wie die Aktivitäten des Vereins in naher Zukunft aussehen, stehe aktuell noch in den Sternen, so Kuner. Zumindest die Trainingseinheiten und die Abnahme für die Deutschen Sportabzeichen liefen (noch) problemlos jeweils am Donnerstag ab 18 Uhr. Treffpunkt sei beim Allwettersportplatz an der Sporthalle.

Wiedergewählte und geehrte Mitglieder des Turnvereins Schonach bei der Jahreshauptversammlung im Haus des Gastes. Bild: Verein | Bild: Turnverein Schonach

Wieder fand die Hauptversammlung im Haus des Gastes statt, rund 40 Mitglieder waren gekommen. Bürgermeister Jörg Frey merkte im Zuge der Veranstaltung an, dass Corona zwar alles durcheinander gewirbelt habe – es der Verein trotzdem aber mit ungewöhnlichen Methoden geschafft habe, seine Mitglieder in dieser schwierigen Zeit einigermaßen in Schwung zu bringen.

In seinem Bericht blickte Kuner auf das vergangene Sportjahr zurück. „Wir konnten noch unseren Bunten Abend durchziehen, danach war es das“, betonte er. „Um die Mitglieder trotzdem sportlich fit zu halten, hatten sich unsere Trainer mit Online-Aktivitäten gemeldet und tolle Trainingseinheiten angeboten“, freute sich Kuner. Er hob das Engagement von Zoe Kern, Oberturnwart Hansjörg Faller und weiteren Übungsleitern und Aktiven hervor, die in der Zeit der Hallenschließung verschiedene Work-out-Kurse online und unter dem Motto „Wir bleiben zuhause – aber fit“ angeboten hatten.

Der Lohn der Anstrengungen war: Es gab kaum Abmeldungen seitens der mehr als 700 Mitglieder. Nun hätten die Anmeldungen sogar eher wieder zugenommen. Aber es sei nicht dasselbe, als wenn 30 Kinder mit viel Freude und Motivation die Halle stürmten.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Philipp Kuner einstimmig für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt, ebenso Schriftführerin Theresa Kuner. Elke Kern wird weiterhin die Geschäftsstelle leiten, Nicole Paul und Siegfried Disch wurden als Beiräte wiedergewählt.

Wie es bezüglich Übungsbetrieb, Training, Wettkämpfen und Veranstaltungen in naher Zukunft weitergeht, bleibe abzuwarten, erklärte Kuner abschließend. Der Verein lasse sich jedenfalls nicht unterkriegen.