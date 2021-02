von Hans-Jürgen Kommert

Dort wo die Unterstädter Freiämtler ihr Vereinsheim haben, an der Triberger Gerwigstraße am Haus von Christa Holzweißig, haben sie, wie sonst üblich, am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag die Puppe aufgehängt. Natürlich seien dabei alle Corona-Vorschriften aufs Beste eingehalten worden, versichern die Narren.

Wie in vielen Vorjahren hat der Kindergarten St. Anna die Puppe gestaltet. 2021 konnten sich daran allerdings nur die Kinder der Notbetreuungsgruppe, beteiligen.

Schick sieht sie aus, die Fasnet-Puppe, die von den Kindern des Kindergartens St. Anna gestaltet wurde. | Bild: Stabhalterei

„Leider fallen wie bei allen anderen Gruppierungen auch unsere Treffen, Umzüge und natürlich auch unser Bunter Abend aus. Trotzdem werden weder der Kindergarten St. Anna, noch das Pflegeheim St. Antonius vergessen“, sagte Oberstabhalter Weissi I, Wolfgang Weissenberger. „Der Kindergarten bekommt wie jedes Jahr Laugenstangen und Hefezopf, ebenso das Pflegeheim – diesmal halt leider ohne Besuch“, bedauerte Weissenberger im Gespräch.