Es gibt gute Nachrichten für alle Weihnachtsmarktfans: Auch in diesem Jahr wird es einen Markt in Nußbachs Ortsmitte geben, und zwar am Samstag, 25. November, von 11 bis 22 Uhr. Die Teilnehmer des 13. Nußbacher Weihnachtsmarkts trafen sich kürzlich zum Austausch der letzten Informationen, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Die restlichen organisatorischen Einzelheiten waren schnell festgelegt. „Es sind dieses Jahr wieder 29 Standbetreiber“, freute sich Organisatorin Anna Welker nach der Begrüßung im Nußbacher Rathaussaal.

In den vergangenen Jahren hat dieser kleine Markt zunehmend an Beliebtheit gewonnen; auch aus dem weiteren Umland zieht es immer wieder Besucher hierher. Die Nußbacher Vereine sind selbstredend wieder dabei und bereichern den Markt mit Speisen und Getränken. Heiße Seelen, Cevapcici im Wecken, Bratkartoffeln mit Dip, Dampfnudeln mit Vanillesoße oder „Striiwli“ verwöhnen den Gaumen. Dieses Jahr wird auch wieder das Kemmerle-Bier angeboten.

Im Mittelpunkt steht das kreative, vielfältige Warenangebot. Holzarbeiten, Mistelzweige, Metallfiguren, Perlensterne, Holzspielzeug und noch vieles mehr sollen zum Kaufen und Schenken anregen. Selbstgestricktes und weihnachtliche Dekoartikel sind auf dem Markt ebenso erhältlich wie Grußkarten, Aquarellbilder oder Bienenwachskerzen.

Im Zuge des Rahmenprogramms wird auch wieder einiges geboten. So bietet wieder die Freiburger Puppenbühne Unterhaltung für Klein und Groß mit dem Stück „Kasper und der Weihnachtsmann“. Aufgrund des immer größer werdenden Interesses muss aus Platzgründen in die Turn- und Festhalle ausgewichen werden. Die Vorstellung findet also nicht wie gewohnt im Pfarrsaal statt. Die Notenchaoten werden am Mittag weihnachtliche Weisen vortragen, und mit Einbruch der Dunkelheit kommt auch wieder der Nikolaus mit vielen Geschenken für die Kinder.

Um Verkehrsprobleme zu vermeiden, organisiert und beaufsichtigt die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Nußbach die Parkplatzsuche.