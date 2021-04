von Hans-Jürgen Kommert

Erstmals seit mehr als 30 Jahren wird im Ortschaftsrat Nußbach keine Frau mehr vertreten sein, wie Ortsvorsteher Heinz Hettich in der April-Sitzung feststellte.

„Seit ich im Ortschaftsrat bin, gab es immer mindestens eine Frau im Gremium“, bemerkte Ortsvorsteher Heinz Hettich in der Sitzung am Freitagabend in der Turn- und Festhalle Nußbach. Die weiblichen Ratsmitglieder seien oftmals vermittelndes Element gewesen, wenn sich die Fronten im Ortschaftsrat zu sehr verhärtet hatten.

Umzug zwingt zum Rückzug

Nun musste er aus den Reihen der CDU Caroline Heim verabschieden, die bis dahin aktuell einzige Ortschaftsrätin. Die Hauptamtsleiterin von Gütenbach habe in den knapp zwei Jahren ihrer Tätigkeit stets durch wohldurchdachte, fundierte Beiträge geglänzt, betonte Hettich. Nun sei sie wegen ihres Umzugs gezwungen, den Ortschaftsrat zu verlassen. Auch Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel ließ es sich nicht nehmen, der Verabschiedung beizuwohnen.

Nachrücker kennt das Amt schon

Der Triberger Bürgermeister verpflichtete im Anschluss den Nachrücker Andreas Nock, der erst vor knapp zwei Jahren aus dem Gremium ausgeschieden war und somit durchaus mit seiner Aufgabe vertraut ist.

Der Gemeinderat und auch er selbst hätten stets Respekt vor dem Votum des Ortschaftsrats und würden diesem immer folgen, so Strobel. Bewusst halte man auch an der unechten Teilortswahl und den Gremien in den Ortschaften fest: „Niemand im Gemeinderat kennt die Verhältnisse vor Ort so gut wie sie“, sagte der Bürgermeister zu den Ortschaftsratsmitgliedern.

Im Anschluss verabschiedete auch der Ortsvorsitzende der Nußbacher Christdemokraten, Bernhard Dold, die nach seinen Worten erste Frau der CDU im Ortschaftsrat. Er bedaure den Abgang von Caroline Heim, da sie eine ausgezeichnete Rolle auch in den Reihen der Nußbacher CDU gespielt habe.