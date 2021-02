von Priska Dold

In der ersten Nußbacher Ortschaftsratssitzung des Jahres, die nach den derzeitigen Corona-Vorschriften wieder im Saal der Turn- und Festhalle stattfand, verkündete Ortsvorsteher Heinz Hettich gleich eine frohe Nachricht. Der Förderbescheid für den Breitbandausbau in Höhe von 3,36 Millionen Euro für Triberg mit Ortsteilen sei nun zugesagt.

Alle Außenbezirke von Nußbach betroffen

Die Maßnahme kann nun in die Ausführungsplanung gehen, und Hettich hofft sehr, dass dann im Laufe des Sommers mit den ersten Arbeiten begonnen werden kann. Betroffen sind alle Außenbezirke in Nußbach. Natürlich wird es mehrere Bauabschnitte geben, das ist sicher. Doch wer als Erster dran ist, könne noch niemand sagen, es sei überall gleich dringlich. „In den Seitentälern gibt es überall noch die so genannten weißen Flecken“, antwortete Hettich auf Anfragen der Ortschaftsräte.

Vieles noch zu erledigen

Dazu stünde noch viel Arbeit bevor, so Hettich. Die Planung muss stehen und eine ausführende Firma muss gefunden werden. Die gesamten Bauarbeiten würden sicherlich nicht in diesem Jahr beendet werden können. Der Ortsvorsteher appellierte wiederholt an die Haushalte, sich wegen des Hausanschlusses an den Zweckverband zu wenden, später würde ein Anschluss bis an das Haus teurer werden.

Schwieriger Standort

Zum Tagesordnungspunkt Bauangelegenheiten lag dem Gremium die Planung eines Anwohners am Firstberg vor. Dieser beabsichtigt den Bau einer Doppelgarage. Da der Standort hier außerhalb des Baufensters liege, schlug Hettich eine Begutachtung durch das Landratsamt, Baubehörde, vor. Zudem liege die Ausfahrt direkt in einer Kurve, was den Räten die Zustimmung auch erschwerte. Sie waren daher mit Hettichs Vorschlag einverstanden.

Ein weiterer Bauantrag in eigener Sache wurde noch besprochen. Es handelt sich um den vorgesehenen Hochbehälter Heidenstein. Die Zustimmung war klar. Ein Strukturgutachten bezüglich der Wasserversorgung laufe noch, Raphael Kammerer fragte hier nach dem Stand der Dinge.