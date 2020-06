Faller ist vor allem für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig. Auf Wunsch der Gemeinden Schonach und Schönwald soll dort die Verkehrsüberwachung verstärkt werden. Der GVV weist die Bürger auf die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) hin, die am 28. April in Kraft getreten ist. Beim Halten und Parken wurden viele zusätzliche Verstöße in den Bußgeldkatalog neu aufgenommen sowie Sanktionen teils stark erhöht. Das Parken auf dem Gehweg kostete vor der Novelle 20 Euro, seit April 55 Euro. Sobald dabei jemand behindert wird waren es vorher 30 Euro, nun sind 70 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.

Andreas Faller: Telefon 07722/953-265 oder E-Mail Andreas.Faller@triberg.de.