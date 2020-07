Vom Digitalpakt Schule des Bundes sollen auch die Realschule und das Schwarzwald-Gymnasium der Wasserfallstadt profitieren.

85,84 Euro pro Schüler

Der Bund stellte dazu 500 Millionen Euro zur Verfügung. Auf Baden-Württemberg entfallen davon rund 65 Millionen Euro, die das Land mit Eigenmitteln auf 130 Millionen Euro verdoppelt hat. Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) mit seinen Mitgliedskommunen Triberg, Schonach und Schönwald hat zur Umsetzung des Sofortausstattungsprogrammes insgesamt 56 654 Euro erhalten, 85,84 Euro pro Schüler.

Aufs Tempo drücken

Die Mittel müssen nicht exakt auf jede der beiden Schulen umgelegt werden, bei der Verteilung können örtliche und soziale Gegebenheiten berücksichtigt werden. Allerdings müssen die Fördergelder bis zum Jahresende ausgegeben werden, andernfalls müssen sie zurück an das Land fließen.

Abstimmung mit den Schulleitern

Die GVV-Geschäftsführung schlug den Mitgliedern der Verbandsversammlung des GVV in der jüngsten Sitzung vor, dass die Verwaltung jeweils in Abstimmung mit den Schulleitern die notwendige technische Ausrüstung sowie mobile Endgeräte beschaffen soll. Wobei der Verbandsvorsitzende, also Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel, ermächtigt wird, die Aufträge bis zu Höhe der zugegangenen Förderungen zu erteilen.

„Können direkt morgen bestellen“

Schonachs Bürgermeister Jörg Frey zeigte sich dankbar für diese Fördermittel von Bund und Land. „Das ist eine der wenigen positiven Aspekte der Corona-Krise.“ Jörg Frey mahnte an, möglichst schnell an die Beschaffung der Ausrüstung zu gehen. „Die Preise werden hier wohl kaum sinken.“ GVV-Geschäftsführer Alexander Kutzner erklärte, dass bereits Angebote vorlägen: „Wir können direkt morgen bestellen.“ Die Versammlung stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.