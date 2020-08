von Hans-Jürgen Kommert

55.000 Euro hat die neue Brücke in der Triberger Stadtmitte gekostet. Die Fußgängerbrücke ist eine vom städtischen Bautechniker Sven Ketterer geplante Aluminium-Konstruktion, die vom Engener Spezialunternehmen Glück verwirklicht wurde und nun in der Ferienzeit mit schwerem Gerät an Ort und Stelle gebracht wurde.

„Die Brücke wird in den nächsten Wochen für den Fußgängerverkehr freigegeben, sobald die Absturzsicherungen am Gehweg des Boulevards angebracht sind“, erklärt Ketterer auf Nachfrage der Redaktion.

Zwar ebenfalls fertig, aber noch nicht bezogen, ist dagegen der Aufbau auf dem Supermark im Herzen der Wasserfallstadt. Das Ladenlokal verfüge über 600 Quadratmeter Fläche. Es könne über die Triberg Entwicklung AG angemietet werden. Auch die Außenfläche mit einer Größe von mehr als 900 Quadratmetern, könne ab sofort zur Belebung angemietet werden. Ein weiterer Pluspunkt: Über einen Treppenturm bestehe dann auch eine direkte Verbindung zum Eingang des Edeka-Markts.