Die Energiewende braucht technische Innovationen und intelligente Lösungen. Die Aufgaben zum Steuern und Überwachen der Stromversorgungsnetze werden durch das Einbinden von regenerativen Erzeugungsanlagen mit ihrer schwankenden Einspeisung immer komplexer und anspruchsvoller. Kurze Informationswege, sichere Kommunikation und zuverlässige Steuerungstechnik sind in der heutigen Zeit für einen modernen Netzbetrieb unabdingbar. Die EGT Energie GmbH hat dazu nun ihre neue Netzleitstelle in Betrieb genommen, berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung. Sie ist das Herzstück des Triberger Netzbetreibers.

Stromnetz unter Druck

Die Energiewende setzt Stromnetze unter enormen Druck. Klimaneutralität bis 2045 bedeute eine Vervielfachung des Ausbaus Erneuerbarer Energien. So sind neben steuerbarer Erzeugung auch zunehmend Stromverbraucher wie elektrische Wärmepumpen und festinstallierte oder stationäre Speicher über intelligente Steuerung in das Netzmanagement einzubeziehen. Auch die sich stark entwickelnde Elektromobilität spiele eine immer größere Rolle. Sie werde in Zukunft nicht nur das Laden des Speichers im Auto, sondern auch das Entladen, das sogenannte bidirektionale Laden, ermöglichen.

„Unser Investitionsbedarf für den Netzausbau in der Mittel- und Niederspannung liegt jährlich zwischen 7,2 und 10,5 Millionen Euro“, so Erik Hugel, Technischer Geschäftsführer der EGT Energie GmbH. „Die Herausforderungen des steigenden und flexiblen Energiebedarfs auf der einen Seite und einer zeitweisen Rückspeisung von Erzeugungsanlagen auf der anderen Seite dürfen volkswirtschaftlich betrachtet nicht nur durch den Ausbau der Netze, sondern müssen vor allem durch eine bessere Ausnutzung der Netzkapazitäten gemeistert werden. Das funktioniert nur durch gezielte Eingriffe zur Verhinderung von Überlastungen mit einer leistungsstarken Software, wie sie der EGT Energie jetzt zur Verfügung steht“, ist er überzeugt.

Was zu früheren Zeiten eine überwiegend statische Überwachungsaufgabe der Mittelspannungsnetze war, werde sich zu einer dynamischen Überwachungs- und Steuerungsaufgabe bis in die Niederspannungsnetze entwickeln.

„Wir haben uns seit langem mit diesen Herausforderungen auseinandergesetzt und uns für eine umfassende Modernisierung unserer Netzleitstelle entschieden“, so Christian Schwarz, der als Leiter Netzservice bei der EGT Energie die Umsetzung des Projektes verantwortete. „Wir sorgen hier für den Betrieb von über 1600 Kilometern Stromnetz, 540 Stromstationen, 390 Kilometern Gasnetz und 6000 Gas-Hausanschlüssen sowie der Steuerung unserer zwei Umspannwerke und drei Gas-Übergabestationen. Zu den Hauptaufgaben unserer Netzleitstelle gehören neben dem Steuern, Regeln und Überwachen der Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze auch die Sicherstellung der Betriebszustände und das Einhalten der Qualitätsparameter der Netze“, erklärt er. „Auch für das System-, Netzsicherheits-, Einspeise- und Störungsmanagement sind wir zuständig. Darüber hinaus bieten wir Dienstleistungen für Partner an“, so Christian Schwarz. Die Netzleitstelle der EGT überwache zum Beispiel auch das Netz der Energie-Gesellschaft Unterkirnach und unterstütze im Rahmen eines Kooperationsmodells die Aquavilla GmbH.

Sicher im Haus untergebracht

Die neue Netzleitstelle befindet sich in der Hauptverwaltung in Triberg und ist trotz vieler Fenster aus Sicherheitsgründen von außen kaum einsehbar. In den hellen Räumen stehen drei perfekt ausgestattete Leitstellenarbeitsplätze zur Verfügung. Der neue Leitraum bietet genug Platz, um die Strom-, Gas- und Wasserversorgung der Region ganzheitlich zu steuern. Jeder Arbeitsplatz verfügt über sechs Monitore.