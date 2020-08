von Dieter Stein

Die Bürgermeister der Städte Wolfach, Hausach, Haslach, Alpirsbach, Triberg und Furtwangen konnten sich über eine Spende von 12.000 Euro für die sechs Geräte freuen. Zur Übergabe des Defibrillators an die Stadt Triberg lud die Volksbank Bürgermeister Gallus Strobel und Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold in die Filiale des Geldinstituts ein. Ebenso nahmen die Vertreter des Kreisverbands Wolfach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Ausbildungsleiterin Jutta Eisenblätter und Christian Armbruster, Fahrdienst Notfallrettung von der DRK-Geschäftsstelle Hausach teil. Von dort aus wurden sämtliche Geräte in Absprache mit den jeweiligen Rot-Kreuz-Kreisverbänden besorgt.

Vorstandsvorsitzender Martin Heinzmann hieß die Gäste willkommen und unterstrich in seiner Ansprache die Notwendigkeit solcher Geräte und meinte unter anderem: „Sämtliche Defibrillatoren gehen zwar in den Besitz der Städte über, verbleiben jedoch bei uns in der Bank und werden gut sichtbar in unseren offenen SB-Kundenzonen angebracht. In diesen rund um die Uhr offenen, beleuchteten und kameraüberwachten Bereichen wird im Notfall das Gerät jederzeit schnell gefunden und kann dort abgeholt werden.“

Geschützer Standort

„Außerdem“, so Heinzmann, „spricht diese Maßnahme für sich, denn die Geräte sind durch die allseits bekannten Bank-Sicherheitsvorkehrungen weitestgehend vor Wettereinflüssen, Vandalismus und Diebstahl geschützt. Im Gegensatz zu einem üblichen Bankgeschenk wäre ich jedoch sehr froh, wenn dieses nie gebraucht würde. Doch für solche Lebensretter, wie Defibrillatoren es nun einmal sind, geben wir sehr gerne Geld aus.“

Bürgermeister Strobel zeigte sich sichtlich erfreut, unterstrich den großen Wert einer solchen Spende und dankte dem Vorstandsvorsitzenden mit launigen Worten für dieses „tolle und wirklich notwendige Geschenk“. Für die Volksbankfiliale Furtwangen nahm der Teilmarktleiter-Süd, Alfons Scholl, den Defibrillator entgegen.