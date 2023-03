Freude herrscht bei den Gemeinderäten in Triberg: Ein Schandfleck inmitten der Stadt wird wohl in allernächster Zeit endgültig beseitigt. Ein entsprechendes Baugesuch lässt hoffen – auch auf Besucher in der Wasserfallstadt.

An der Stelle, wo sich noch vor wenigen Jahren das Fotogeschäft Günter befand, steht mittlerweile eine zunächst noch provisorische Fluchttreppe, die dem Brandschutz geschuldet ist. Lange Zeit sah man auf beiden Seiten eine Fassade, die arg mitgenommen wirkte.

Das untere Gebäude ist inzwischen saniert, der Platz dazwischen und die seitliche Fassade des „Parkhotels Wehrle“ sehen aber noch immer ziemlich wüst aus. Doch das Baugesuch, das nun dem Triberger Gemeinderat vorlag, lässt hoffen, ebenso die Worte von Bürgermeister Gallus Strobel.

Die Bauherrschaft des Parkhotels beantragte nämlich die Genehmigung zum Anbau eines Treppenturms mit Aufzug, zugleich wird der Brandschutz für das Haus ertüchtigt – ohne diese Ertüchtigung sei der Betrieb des Hauses nicht möglich, betonte Strobel. Der Treppenanbau befindet sich an der Stelle der Baulücke, wo derzeit die Gerüstkonstruktion steht. Konstruktion und Treppenstufen werden in Stahlbeton ausgeführt. Es handelt sich um eine gerade Treppe mit Zwischenpodesten, auch der Aufzugschacht ist aus Beton.

Die Baumaßnahme betreffe als brandschutzertüchtigende Komplettmaßnahme alle Ebenen des Hotels. Eine Wiederinbetriebnahme sei danach wieder möglich. Laut Bürgermeister Gallus Strobel sollen Gespräche mit einem künftigen Pächter soweit gediehen sein, dass das Haus bereits im Mai eröffnet werde.

Michael Hummel (FWV) geht davon aus, dass in der Hauptsache der Restaurationsbetrieb laufen werde – derzeit sei seines Erachtens ein Hotelbetrieb nur im Neubau möglich, wie er erklärte. „Abwarten“, lautete dazu der knappe Kommentar des Bürgermeisters. Klaus Wangler (CDU) befand die Maßnahme positiv, in Summe werde das sicher eine schöne Sache, so der Stadtrat. Ute Meier (SPD) äußerte sich ebenfalls positiv dazu.