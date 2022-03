Die vergangenen zwei Jahre waren aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie für die deutschen Brauereien ausgesprochen schwierige Jahre. Der Bierabsatz ist durch die Beschränkungen deutlich zurückgegangen. In diesem fordernden Umfeld hat sich die mittelständische Familienbrauerei M. Ketterer in Hornberg mit ihrem 32-köpfigen Team gut behaupten können. Und nicht nur das: Mutig und zuversichtlich hat die Familie Ketterer knapp zwei Millionen Euro am Standort investiert.

Die konkreten Planungen für die komplette Baumaßnahme hatten 2018 begonnen. Mitten während der Abrissarbeiten eines Gebäudes, das dem neuen Lageranbau weichen musste, kam Corona und der erste Lockdown. „Das war natürlich ein ungünstiges Timing. Wir haben nach dem erfolgten Abriss erst einmal alles weitere gestoppt“, berichtet Geschäftsführer Michael Ketterer vom Beginn der Baumaßnahme im Frühjahr 2020.

Nachdem der erste Schock verdaut war, hat sich der Familienrat aber schnell entschlossen, das Vorhaben trotz der Unwägbarkeiten durchzuziehen. „Wir haben in den letzten 20 Jahren sozusagen jeden Bereich der Brauerei modernisiert und dabei solide gewirtschaftet. Hier wollen wir am Ball bleiben, um uns als kleine und feine Brauerei mit Mineralbrunnen weiter auf hohem technologischem Niveau zu positionieren“, so Ketterer weiter. „Schlussendlich schöpften wir auch aus dem stetig wachsenden Kundenzuspruch der vergangenen Jahre und den jährlichen Qualitätsauszeichnungen unserer Biere die nötige Zuversicht“, ergänzt Geschäftsführer Philipp Ketterer. „Wir führen die Brauerei heute in der vierten und fünften Generation. In der Firmengeschichte gab es sicher schon oft Anlass zur Sorge – aber irgendwie muss es ja weitergehen“, blickt Ketterer nach vorne.

Die neu errichtete Lagerhalle hat eine Fläche von 800 Quadratmetern und bietet aktuell Platz für rund 1.000 Paletten, die hauptsächlich im Block aber auch in Regalen gelagert werden können. Der Boden des neuen Lagergebäudes wurde auf das Niveau der bestehenden Halle angeglichen und so ein nahtloser Übergang für effektives Arbeiten geschaffen. Die Halle wurde auf dem natürlich begrenzten und beengten Gelände der Brauerei größtmöglich gewählt.

Größte Investition der Firma

„Möglichst viel Nutzfläche zu schaffen und effiziente Arbeitsabläufe zu ermöglichen – darauf lag unser Hauptaugenmerk bei einer der größten Investitionen in unserer 145 Jahre langen Firmengeschichte“, erläutert Michael Ketterer die Zielsetzung der umfangreichen Baumaßnahme. „Unsere Wachstumsmöglichkeiten am Standort sind begrenzt, aber das macht ja nichts. Es hat durchaus auch Vorteile, wenn man ein überschaubarer Betrieb bleibt, um schnell und flexibel zu agieren und engere Kontakte im ganzen Team zu pflegen, als das in größeren Firmen möglich ist“, ergänzt Geschäftsführerin Anke Ketterer. Angegliedert wurde zudem ein neues Gebäude für den hauseigenen technischen Kundendienst. Denn Planung, Bau und Wartung der Schankanlagen in der Gastronomie erledigt die Brauerei mit eigenen Fachleuten.

Auf dem Dach der Lagerhallen wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Die installierte Leistung der 398 Module beträgt 133kWp, wovon über 90 Prozent direkt in der Brauerei eingespeist und genutzt werden können. Dies sei ein weiterer Baustein zu möglichst nachhaltigem Wirtschaften, dem sich die Inhaber schon lange verschrieben haben: Ketterer war 2006 der erste Brau- und Brunnenbetrieb Baden-Württembergs, der seine Wärmegewinnung auf umweltschonende Holzhackschnitzel umgestellt hatte. Seit Jahren wird Ökostrom bezogen und mit der Nutzung von Solarenergie wird der Weg zu möglichst klimafreundlichem Handeln konsequent weiter beschritten.

„Die verbleibenden, nicht vermeidbaren CO2-Emmissionen kompensieren wir seit Juni 2020 über Klimaschutzprojekte, so dass wir uns als klimaneutrales Unternehmen bezeichnen dürfen“, berichtet Philipp Ketterer. „Das liegt uns als Familienunternehmen, das stärker in Generationen als in Quartalszahlen denkt, wohl in der DNA“, so Ketterer weiter.