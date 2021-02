von Hans-Jürgen Kommert

Das Haus in der Hauptstraße 49 ist bald Geschichte. Der Tribeger Gemeinderat hat dem Abriss jetzt zugestimmt. Bereits in der Dezember-Sitzung des Gremiums hatte die BZM Invest den Antrag gestellt, das Nachbargebäude des Parkhotels „Wehrle“ abzureißen. Ziel sei die Umsetzung der mit Kreisbrandmeister Florian Vetter besprochenen baulichen Maßnahmen im Zuge des Brandschutzkonzepts für das Hotel.

Das Haus Günter, ehemals Foto Günter, ist direkt an das Hotelgebäude angebaut. Michael Hummel (FWV) hatte deshalb eine Verschiebung beantragt. Er kenne aus Villingen einige Gebäude, die nach solchen Maßnahmen geradezu verstümmelt aussähen und die danach auch abgestützt werden müssten. So etwas wolle er in der Hauptstraße nicht sehen. Seine Fraktion wollte ein Konzept für die Gestaltung der Gebäudelücke präsentiert bekommen.

Verschärfte Auflagen

Nun legte der Bauherr eine entsprechende Gestaltung vor, die den Wünschen des Gremiums entgegen kam. Allerdings verlangte Klaus Wangler (CDU) eine deutliche Verschärfung der Auflagen des Beschlussvorschlags. Und zwar, dass die Giebelwände der Gebäude Hauptstraße 49 und Gartenstraße 24 optisch einwandfrei hergerichtet werden sollen beziehungsweise „müssen“. Ebenso müsse die Baulücke städtebaulich in optischer und städtebaulicher Hinsicht dem Ambiente des Parkhotels entsprechend gestaltet werden. Firstabstützungen seien nicht gewünscht, nur als kurzfristiges Hilfsmittel erlaubt, wobei Wangler den Zusatz vorschlug: Nur bis zur Bauabnahme zulässig.

Allerdings, so stellten alle fest, könne danach die Genehmigung zum Abriss im Kenntnisgabeverfahren erteilt werden. Michael Hummel sprach dazu von einer Entmündigung des Gremiums. Zudem wünsche er baldmöglichst auch die Entfernung der Spanplatten an den Nachbargebäuden. Er machte auch darauf aufmerksam, dass die Durchfahrt der Gartenstraße mit wunderbaren schmiedeeisernen Toren versehen sei. „Das könnte doch als Vorlage dienen.“

Susanne Muschal (SPD) zeigte auf, dass auch ihre Fraktion mit den Zusätzen des Beschlussvorschlags einverstanden sei. Dem geänderten Beschlussvorschlag wurde das Einvernehmen ohne Gegenstimme erteilt.

Moschee-Dach wird ausgebaut

Danach genehmigte der Rat ohne Diskussion den Ausbau des Dachgeschosses am Moscheegebäude des islamischen Vereins. Laut Bürgermeister Gallus Strobel habe die Gemeinde einen neuen Imam mit Familie, weshalb der Ausbau notwendig sei.