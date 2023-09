Mit dem traditionellen rauschenden Fest beschloss Schwimmmeister Lutz Lorbeer die Freibadsaison 2023 im Waldsportbad Triberg. Der Abschied bei bestem Wetter machte allen Freude – und tatsächlich wurde die Marke von 20.000 Badegästen just am letzten Tag geknackt. Und zuletzt hatten auch Vierbeiner ihrer Spaß.

Noch einmal einen sehr guten Besuch konnte das Bad am Wochenende vermelden, da das Wetter geradezu zum Schwimmen herausforderte. Eine kleine Anerkennung gab es für Badegast Nummer 19.999, Erika Schorpp, ebenso wie für Nummer 20.000, Yusuf Kiliclioglu, und Sara Wachacka, Nummer 20.001. Die Mehrzahl der Gäste kam am Abend aber weniger zum Schwimmen denn zur Unterhaltung. Denn Lorbeer und sein Team hatten das größte Schaumbad im Schwarzwald angekündigt, lilafarbenes Wasser im Becken, dazu Aqua-Zorbing und „Baden mit dem Bademeister“, alternativ Leckereien vom Kiosk-Team.

Auch der Sonntag stand noch einmal ganz im Zeichen des Freibads, allerdings war die Mehrzahl der Schwimmer vierbeinig – das erste Triberger Hundeschwimmen fand statt. Für den ein oder anderen kostete der Sprung ins kühle Nass auch etwas Überwindung. Nichtsdestotrotz hoffen Zwei- und Vierbeiner auf eine Wiederholung.

„Eigentlich wollten wir noch eine Vorführung anbieten; als wir gesehen haben, mit wieviel Spaß Zwei- und Vierbeiner im Wasser herumtollen, haben wir uns das verkniffen – wir hätten da nur den Spaß ausgebremst“, freute sich am Ende Anke Jourdan als Initiatorin des ersten Triberger Hundeschwimmens. Eigentlich war es der letzte Öffnungstag, nachdem bereits am Vorabend die große Sause als Saisonabschluss über die Bühne gegangen war. Bis 14 Uhr war das Waldsportbad noch für menschliche Besucher geöffnet, von 14 bis 15 Uhr waren dann Zwei- und Vierbeiner der Rettungshundestaffel des DRK-Kreisverbands Tuttlingen im Wasser zugange. Ab 15 Uhr kostete es Eintritt – 50 Cent pro Fuß oder Pfote. Alle Einnahmen kamen dabei der Rettungshundearbeit zugute.

„Es kamen auch Leute ohne Hund, die wollten einfach nur schauen, auch die hatten einen Heidenspaß“, bilanzierte Jourdan. Einen besonderen Dank richteten die Hundeführerinnen des DRK an die Stadtverwaltung, die ohne Umschweife die Genehmigung erteilt hatte – keine Selbstverständlichkeit, wie Anke Jourdan findet. Vor allem aber fand sie den Einsatz von Schwimmmeister Lutz Lorbeer enorm. Er habe bereits am Vorabend die Chlorung so weit wie möglich heruntergesetzt, damit das Wasser für die Hunde bestmöglich verträglich war.

Ebenfalls gut frequentiert war der kleine Verkaufsstand der Rettungshundestaffel, wo Herrchen und Frauchen selbst hergestelltes Hundespielzeug erwerben konnten, selbst hausgemachte Hundekekse, die man als Halter auch selbst essen könne – „da ist absolut nichts drin, was schaden könnte“, betonten die Verkäuferinnen. Wenn es um die Verpflegung ging, vertrauten die Zweibeiner aber eher dem Kiosk-Team, das Speis und Trank für sie servierte.