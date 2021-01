Da die Fasnet 2021 nach gewohnter Tradition wie viele andere Veranstaltungen aufgrund von Covid-19 nicht möglich ist, sucht die Narrenzunft Triberg das originellste Fasnetbild 2021.

Keine Aktion am Brunnen

Der Verein habe viele Überlegungen angestellt, trotz der Pandemie die Fasnet in kleinerer Ausführung auf die Beine zu stellen, heißt es in einer Mitteilung. Durch die momentan bestehenden Regelungen sind größere Gruppenveranstaltungen jedoch nicht realisierbar, und der Verein kann ein solches Risiko nicht mittragen. So fällt auch die Fasneteröffnung am Narrenbrunnen am Mittwoch, 6. Januar, aus. Doch auch wenn das Maskenwecken nicht öffentlich über die Bühne geht, wird die Fasnet trotzdem eröffnet. Somit können die Narren ab dem 6. Januar das Häs aus dem Schrank holen und es bis zum Fasnetverbrennen am Dienstag, 16. Februar, tragen.

Kreative Ideen gefragt

„Wir sind mit ganzen Herzen Narren und zu einem Narr gehört sein Häs“, stellt die Narrenzunft fest. Deswegen ruft die Zunft dazu auf, kreative Möglichkeiten zu finden, sein Häs oder Fasnetkostüm auszuführen. Sei es in der Schule, bei der Arbeit, beim Einkaufen oder beim Schneemann bauen. Unter dem Motto „Die Narrenzunft Triberg sucht das originellste Fasnetbild 2021“ können kleine und große Narren ein originelles Fasnetfoto ablichten.

Online-Abstimmung

Diese Bilder stellt die Zunft zur Abstimmung an einem Ort in der Triberger Stadtmitte aus, den sie noch bekannt gibt. Die Einwohner können anhand einer Online-Abstimmung die Bilder bewerten. Auf den Schnappschuss mit den meisten Stimmen wartet ein Gewinn. Die Fotos können ab dem 6. Januar bis zum 16. Februar an E-Mail info@narrenzunft.de eingereicht werden. Die Abstimmung läuft bis zum 14. März. Die Narrenzunft Triberg freut sich über viele ideenreiche Bilder und wünscht allen eine glückselige Fasnet 2021.