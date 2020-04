von SK

Eine traurige Nachricht aus der Triberger Partnerstadt Fréjus in Südfrankreich hat die Stadtverwaltung dieser Tage erreicht. Der langjährige Ansprechpartner für die Städtepartnerschaft von Fréjuser Seite, Christian Kuhner, ist nach schwerer Krankheit am vergangenen Mittwoch gestorben.

Große Verdienste erworben

Über zehn Jahre lang hat er für die Stadt Fréjus und das dortige Partnerschaftskomitee gemeinsame Treffen zwischen den Bürgern beider Städte mit organisiert. Große Verdienste hat Christian Kuhner im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50. Jubiläum 2013 in Fréjus erworben, zu dem über 600 Triberger nach Südfrankreich gereist sind.

Mehr als 300 Fréjuser auf einmal in Triberg zu Gast

Fünf Jahre später, beim großen Jubiläum „55 Jahre Triberg – Fréjus“, war er an der organisatorischen Abwicklung des Aufenthalts in Triberg von über 300 Fréjusern maßgeblich beteiligt.

Liebenswerter und treuer Freund

Unzählige Male war er in Triberg zu Gast. Viele Mitglieder der Vereine kennen Kuhner persönlich und haben ihn als liebenswerten und treuen Freund von Triberg kennengelernt. Ob im Rahmen des Schüleraustausches mit dem Schwarzwald-Gymnasien, am Volkstrauertag, beim Triberger Weihnachtszauber oder auch zu Fastnachtsveranstaltungen – immer war Christian Kuhner gemeinsam mit einer Fréjuser Delegation in der Wasserfallstadt zu Gast.

„Die Stadt Triberg wird ihm gemeinsam mit den Mitgliedern des Freundeskreises Triberg – Fréjus ein ehrendes Gedenken bewahren“, betont die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Die Anteilnahme gelte seiner ganzen Familie.