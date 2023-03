Das Kurhaus platzte fast aus allen Nähten. Gestuhlt war für 500 Besucher – als sich der Vorhang für das Familienmusical „Die Schöne und das Biest“ hob, waren es sogar noch ein paar mehr.

Hotelier Georg Wiengarn löste mit dem Gastspiel sein Versprechen ein. Der Eintritt war kostenlos – das hatte Wiengarn nach seinem jüngsten Lebendigen Adventskalender an der „Schwarzwaldresidenz“ zugesichert. Nahezu alle Kindergärten und Grundschulen der Raumschaft waren jetzt bei dem Auftritt vertreten. Am Ende zeigte sich der Spender gelöst: „Deswegen haben wir das gemacht – und da muss man sich wohl vielleicht doch wieder irgendetwas überlegen.“

Sechs Akteure überzeugen

Eindrucksvoll, was man mit nur sechs Akteuren so alles auf die Beine stellen kann – in seinem kindgerecht aufgebauten Musical-Höhepunkt „Die Schöne und das Biest“ erzählte das Theater Liberi die berührende Geschichte über die wahre Liebe, die nicht auf das Äußere schaut. Gefühlvoll komponierte Lieder und viel Poesie entführten mit Witz in die Welt dieses bezaubernden Stückes, bei dem die hübsche Belle durch ihre Liebe den verzauberten Prinzen Pierre rettet.

Ein bestens ausgebildetes Ensemble begeisterte nicht nur das sehr junge Publikum mit manchmal humorigen Choreografien zu einfühlsamen Balladen oder poppigen Songs.

Auf der Bühne entstand eine märchenhafte Kulisse, das Bühnenbild wechselte dabei zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss, das mit den wundervollen Kostümen um die Wette funkelte und in den Kursaal hinein strahlte.

Seit Jahrhunderten erzählen sich die Menschen in Frankreich die Geschichte von der Schönen und dem Biest und der Kraft ihrer Liebe, die so stark ist, dass sie sogar einen Fluch brechen kann. Begeisterung herrschte allenthalben am Ende auch in Triberg – man wird sehen, was Georg Wiengarn vielleicht doch noch einfällt.