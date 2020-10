von Maria Kienzler

Manche Müllsünder entsorgen ihren Abfall nicht mehr im Wald oder am Stadtrand, sondern mitten in der Stadt. Einige haben auch die Stadtkirche entdeckt. Aber sie gehen nicht hinein, um ihr unsoziales Verhalten zu beichten, sondern sie verstecken rund ums Gotteshaus ihren illegalen Abfall.

Abfallsäcke im Pfarrhaus-Lichtschacht und im Gebüsch

Thomas Mayer, der den Mesner-Dienst in der Stadtkirche versieht, kann ein Lied davon singen. Kürzlich hat er rings um das Gebäude gelbe Säcke gefunden, die mit Hausmüll gefüllt waren. Sogar beim früheren Pfarrhaus, in dem jetzt eine Familie wohnt, wurde im Lichtschacht des Kellers ein Müllsack versteckt. „Auch in die Hecken haben sie ihren Restmüll geworfen“, berichtet der Mesner und klettert über das Geländer ins Gebüsch hinein, um den Sack herauszuziehen.

Fast verletzt an gebrauchten Spritzen

Maria Brigande, die am Faulbergweg wohnt, klagt ebenfalls über Müllsünder. „Regelmäßig werfen Unbekannte ihren Abfall auf unseren Parkplatz“, erzählt sie. Neulich waren in einer schmutzigen Tüte, deren Inhalt sie entsorgen musste, drei gebrauchte Spritzen, an denen sie sich beinahe verletzt hätte.

Thomas Mayer muss hinter ein Geländer ins Gebüsch hinein klettern, um den Müllsack herauszuholen, der den Berg hinab geworfen wurde. | Bild: Maria Kienzler

Wilde Müllablagerungen melden

„Müll ist nicht die beliebteste Thematik bei uns“, antwortet Marcus Jarsumbek vom städtischen Ordnungsamt auf Anfrage unserer Zeitung. „Wilde Müllablagerungen sollen bei der Stadt gemeldet werden, dann kümmern wir uns darum“, verspricht er. Meistens sei es schwierig, die Übeltäter herauszufinden, doch in letzter Zeit habe es einige Erfolge gegeben, sodass in verschiedenen Straßen in der Innenstadt Bußgeldbescheide verteilt werden konnten. Auch der Gemeindevollzugsdienst kümmere sich darum, während bei Grüngut, das illegal im Wald abgeladen wird, der Bauhof informiert wird. „Manchmal wird auch das Landratsamt eingeschaltet“, versichert der Ordnungsamt-Leiter.