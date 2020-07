von Hans-Jürgen Kommert

Letztmals vor der Sommerpause und rechtzeitig vor der Triberger Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 22. Juli, trafen sich die Mitglieder des Ortschaftsrats Nußbach zur Sitzung – an ungewohntem Ort und ungewöhnlicher Zeit: Am Freitagabend musste es coronabedingt sein, da die Turn- und Festhalle montags besetzt ist.

Praktisch in eigener Sache sprach Ortsvorsteher Heinz Hettich über die Holzgeländer auf dem Friedhof. Dort seien wieder einmal einige Meter des Holzgeländers morsch. Und da die Geländer der Absturzsicherung dienten, müssten sie ausgetauscht werden. In Triberg sei es mittlerweile so, dass die alten Holzgeländer durch Edelstahlpfosten mit Stahldrahtseilen ersetzt würden. Diese Lösung sei filigraner und zudem langlebiger als die klobigen Holzgeländer, warb er.

Ratsmitglied Lothar Hoch (CDU) befand zunächst, dass die bsiherigen Holzgeländer eine gewisse Tradition hätten. Und wenn diese ersetzt würden, wie er sich das vorzustellen habe. „Die Geländer werden sukzessive ersetzt, so wie die Holzgeländer ersetzt werden müssen“, hieß es dazu. „Wie lange halte denn so ein Holzgeländer“, lautete eine weitere Nachfrage aus dem Plenum. Ungefähr zehn Jahre, kaum wesentlich länger, sagte Hettich dazu.

Ein Baugesuch aus dem Tannholz stand ebenfalls auf der Agenda: Dort möchte die Eigentümerin die vorhandene Mühle in eine Ferienwohnung umbauen und gleich noch einen Schuppen anbauen. „Von Seiten der Verwaltung bestehen keine Bedenken“, sagte Ortsvorsteher Heinz Hettich. Nach eingehender Betrachtung der vorgelegten Unterlagen schlossen sich dieser Meinung auch die anwesenden Ortschaftsratsmitglieder an.