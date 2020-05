von Christel Börsig-Kienzler

Der Grund ist, wie so oft in diesen Tagen, die anhaltende Corona-Pandemie. Zunächst wollten der Triberger Geschäftsmann Klaus Hettich und seine Partnerin Indra Herr ihren zentral neben dem Schwarzwaldmuseum gelegenen Laden am 20. März mit einer Feier eröffnen. Daraus wurde jedoch nichts. Die Regierung machte ihnen – wie vielen anderen auch – einen Strich durch die Rechnung. Denn sie erließ zwei Tage zuvor die Verordnung, dass viele Geschäfte geschlossen bleiben müssen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Schonach Volksfest-Macher ziehen die Reißleine – „Es tut uns sehr weh“ Das könnte Sie auch interessieren

Schweren Herzens ließ das Paar die Türen seines „neuen Ladens für Touristen und Einheimische“ geschlossen. „Nach der Schließung unseres reinen Uhrengeschäfts in der Hornberger Straße 3 in der Unterstadt nach über zehn Jahren wollten wir hier in zentraler Lage eigentlich mit unserem neuen Konzept ins Frühjahr starten“, erzählen Hettich und Herr. Ihr Warensortiment hat den Schwerpunkt bei Deko-Artikeln, Wohn- und Gartenaccessoires sowie Geschenkideen. In der Clockvilla werden zudem Uhren aller Art und teilweise aus eigener Herstellung angeboten.

Voll erwischt

Froh sind die Geschäftsleute, die die Corona-Krise quasi voll erwischt hat, über die zwischenzeitliche Lockerung der Vorgaben für den Einzelhandel. Seit dem 20. April haben sie nun ihre Ladentür geöffnet – auch an Sonn- und Feiertagen. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln war aber immer noch keine Eröffnungsfeier möglich.

Triberg Besucher kommen jetzt mit dem Wattestäbchen ins Triberg-Land – Dort gibt‘s Neues für Modellbau-Fans Das könnte Sie auch interessieren

Einstellungen geplant

Das Paar hofft, dass sich das bald ändern wird und die Wirtschaft sowie der Tourismus wieder voll zum Laufen kommen. Das sei nach der Zwangspause trotz Online-Shops dringend notwendig „fürs Überleben vieler Betriebe und Geschäfte“. Und für die Arbeitsplätze: „Wir wollten eigentlich noch zwei Verkäuferinnen einstellen, wenn alles gut läuft“, sagt Hettich. „Diese Pläne sind Corona-bedingt jetzt allerdings erst einmal auf Eis gelegt.“ Geduld und Durchhaltevermögen seien weiterhin angesagt, auch wenn es inzwischen langsam wieder aufwärts gehe.

Triberg Demnächst in diesem Theater ... ein Eventlokal Das könnte Sie auch interessieren

Im Obergeschoss der einstigen Villa Behringer wollen Hettich und Herr eine Ferienwohnung einrichten. Sie haben nach eigenen Angaben schon einiges investiert, um für Feriengäste eine angenehme Atmosphäre in unmittelbarer Nähe zu den Triberger Wasserfällen zu schaffen. Ab Mitte Juli soll die Ferienwohnung buchbar und der Außenbereich des neuen Geschäfts soll zum Pfingstwochenende fertig sein.