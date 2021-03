Unerlaubt Strom abgezwackt hat ein Wohnungsmieter in einem Haus in der Hauptstraße in Triberg zwischen Mittwoch und Samstag. Ein 55-Jähriger versorgte sich laut Polizei mit Strom aus dem Treppenhaus eines Mehrparteienhauses, nachdem ihm der örtliche Energieversorger den Strom in seiner Wohnung wegen nichtbezahlter Rechnungen abgestellt hatte.

Triberg So dramatisch war das Tourismusjahr wirklich – Wir haben die Zahlen Das könnte Sie auch interessieren

Dazu steckte der Mann eine Kabeltrommel im Treppenhaus ein und versorgte sich so kostenlos mit Allgemeinstrom. Hauseigentümer und Polizei entfernten die neu geschaffene „Kabeltrasse“. Der Mieter muss nun mit einer Anzeige wegen Stromdiebstahls rechnen.