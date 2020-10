von Hans-Jürgen Kommert

Betrüger treiben verstärkt ihr Unwesen. Vor allem mit Fälschungs- und Vermögensdelikten hatte es die Polizei zu tun. Das ging aus den Zahlen hervor, die die Polizei in der jüngsten Sitzung des Triberger Gemeinderats vorstellte. Der Erste Polizeihauptkommissar Kai Stehle, Revierleiter des Polizeireviers St. Georgen, und der neue Leiter des Polizeipostens Triberg, Polizeihauptkommissar Andreas Stuber, erläuterten die Daten zur Kriminalitätsentwicklung.

Kriminalitätsbelastung: Fakt ist, dass Kriminalitätsbelastung im Bereich des Polizeireviers um 22,4 Prozent zugenommen hat – auf insgesamt 1467 Straftaten. Aufgeklärt werden konnten 923 Fälle, eine Verbesserung um 16,2 Prozent. Innerhalb des Revierbereiches St. Georgen liegt die Kriminalitätsbelastung in der Wasserfallstadt fast schon traditionell recht hoch, und sie hat sich nochmals fast verdoppelt. Allerdings: Im Vergleich mit der landesweiten Entwicklung liegt der Revierbereich noch einiges darunter – und Baden-Württemberg wiederum gilt als eines der sichersten Bundesländer.

Triberg Ein ehemaliger Triberger leitet jetzt den Polizeiposten – Vorgänger geht nach nur anderthalb Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Sexualstraftaten: Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren mit 32 die höchste Zahl seit vielen Jahren, wenn nicht überhaupt.

Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren mit 32 die höchste Zahl seit vielen Jahren, wenn nicht überhaupt. Vermögensdelikte: Stark zugenommen habe im Revierbereich auch die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte, speziell bei Betrugsfällen hat sich die Zahl der (gemeldeten) Fälle mit 409 (Vorjahr 176) deutlich mehr als verdoppelt. Dabei hat sich im Bereich des Triberger Polizeipostens die Anzahl der Fälschungs- und Vermögensdelikte sogar exorbitant erhöht, von 65 auf 249 Fälle, davon war mit 244 „echten“ Fällen (ein Plus von 360 Prozent) der Betrug enorm betroffen. Allerdings, so stellte St. Georgens Revierleiter fest, sei nach langen, intensiven Recherchen klar geworden, dass für rund 80 Prozent der Betrugsfälle ein einziger Tatverdächtiger verantwortlich sei. Es sei das heute fast schon übliche Tatmuster gewesen: Eine nicht vorhandene Ware wird vielfach über Internet-Plattformen verkauft, das Geld kassiert und die Ware nie geliefert.

Stark zugenommen habe im Revierbereich auch die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte, speziell bei Betrugsfällen hat sich die Zahl der (gemeldeten) Fälle mit 409 (Vorjahr 176) deutlich mehr als verdoppelt. Dabei hat sich im Bereich des Triberger Polizeipostens die Anzahl der Fälschungs- und Vermögensdelikte sogar exorbitant erhöht, von 65 auf 249 Fälle, davon war mit 244 „echten“ Fällen (ein Plus von 360 Prozent) der Betrug enorm betroffen. Allerdings, so stellte St. Georgens Revierleiter fest, sei nach langen, intensiven Recherchen klar geworden, dass für rund 80 Prozent der Betrugsfälle ein einziger Tatverdächtiger verantwortlich sei. Es sei das heute fast schon übliche Tatmuster gewesen: Eine nicht vorhandene Ware wird vielfach über Internet-Plattformen verkauft, das Geld kassiert und die Ware nie geliefert. Gewalt gegen Polizisten: Die Gewalt gegen Polizeibeamte sei innerhalb des Reviers mit fünf Taten noch vergleichsweise niedrig, zwei davon ereigneten sich in Triberg. „Aber hier im eher ländlichen Bereich ist das eher harmlos, das ist schon in der Kreisstadt eine ganz andere Hausnummer“, erläuterten beide Polizisten. Zumeist geschehe das hier eher nachts und unter Alkoholeinwirkung.

Die Gewalt gegen Polizeibeamte sei innerhalb des Reviers mit fünf Taten noch vergleichsweise niedrig, zwei davon ereigneten sich in Triberg. „Aber hier im eher ländlichen Bereich ist das eher harmlos, das ist schon in der Kreisstadt eine ganz andere Hausnummer“, erläuterten beide Polizisten. Zumeist geschehe das hier eher nachts und unter Alkoholeinwirkung. Täterprofile: Die Frage nach Herkunft und Alter der Täter zeitigte manche Überraschung: So hat sich die Zahl weiblicher Tatverdächtiger um fast 26 Prozent erhöht, allerdings sind sie mit 34 Täterinnen nur ein kleiner Teil der Gesamtzahl von 127 Tatverdächtigen, von denen 26 unter 21 Jahre alt seien. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger war mit 54 (Vorjahr 81) deutlich geringer, die Zahl der Asylbewerber stieg leicht an auf 20 (Vorjahr 17).

Die Frage nach Herkunft und Alter der Täter zeitigte manche Überraschung: So hat sich die Zahl weiblicher Tatverdächtiger um fast 26 Prozent erhöht, allerdings sind sie mit 34 Täterinnen nur ein kleiner Teil der Gesamtzahl von 127 Tatverdächtigen, von denen 26 unter 21 Jahre alt seien. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger war mit 54 (Vorjahr 81) deutlich geringer, die Zahl der Asylbewerber stieg leicht an auf 20 (Vorjahr 17). Verkehrsunfälle: Mit 13 Verkehrsunfällen gab es im Bereich des Polizeipostens sieben weniger als im Vorjahr. Keine Verkehrstoten, ein Schwerverletzter und zwölf Leichtverletzte seien eine ordentliche Zahl – wobei jeder Verletzte einer zu viel sei.

Ute Meier wollte wissen, ob bei den Betrügereien auch die vorgetäuschten Enkel- und Polizei-Anrufe dabei waren. „Das ist ein landesweites Problem“, wusste Stehle. In der Regel häuften sich solche Betrügereien für kurze Zeit, danach sei wieder Ruhe. Stuber fügte an, dass es in Triberg zwei solcher Anrufe gegeben habe, soweit diese angezeigt wurden.