2020 läuft alles etwas anders. In Zeiten der Pandemie sind Martinsumzüge unmöglich umzusetzen. Gerade dieser christliche Brauch hat jedes Jahr in der Raumschaft Triberg Familien jeglicher Glaubensüberzeugung zusammengeführt und gemeinsam an die Botschaft des heiligen Martin denken lassen. Jetzt braucht es neue Wege, um altbewährte Traditionen leben zu können.

Anfang Oktober haben sich die Musiker der Stadt- und Kurkapelle Triberg darüber Gedanken gemacht, wie sie mit den Bürgern der Raumschaft Triberg ihre Musik teilen können. Daraus entstand die Idee, die üblichen Lieder wie „Ich geh‘ mit meiner Laterne“, „Laterne, Laterne“ und „Tragt in die Welt nun ein Licht“ aufzunehmen, um diese an Familien versenden zu können.

Mitglieder der Stadt- und Kurkapelle nehmen bekannte Martinslieder auf, um sie an die Kindergärten und Familien der Raumschaft Triberg versenden zu können. | Bild: Stadt- Und Kurkapelle

Diese Idee wurde dann auch umgesetzt und konnte sogar noch mit einer Gesangsaufnahme unterlegt werden. Somit kann nun jede Familie für sich selbst entscheiden, ob sie in der Zeit um St. Martin ihre Laternen zur Hand nimmt und einen eigenen kleinen Umzug in ihrer Straße oder in der Umgebung für sich macht – ganz unabhängig und flexibel.

Mitglieder der Stadt- und Kurkapelle nehmen für die Kindergärten und Familien der Raumschaft Triberg bekannte Martinslieder auf. | Bild: Stadt- Und Kurkapelle

Das Ziel war es, Familien die Musik sowie Informationen auf einfachem Weg zur Hand zu geben, teilen die Verantwortlichen mit. Deshalb wurde in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit Triberg ein kleines digitales St.-Martinspaket zusammengestellt. Dies wurde an die Kindergärten der Umgebung sowie an Familien digital versendet.

Hoffen auf ein Lichtermeer

Nun hoffen die Musiker der Stadt- und Kurkapelle Triberg sowie die Seelsorgeeinheit Triberg, dass in dieser Woche trotz der Corona-Pandemie ein Lichtermeer zu Ehren von St. Martin in der Region zu sehen sein wird – begleitet von den Klängen der Kinderstimmen und des Musikvereins.

Wer das Musikpaket per E-Mail oder Whatsapp erhalten möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse der Stadt- und Kurkapelle, http://vorstandschaft@skkt.de, melden.