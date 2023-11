An Auszeichnungen hat Stadtrat Friedhelm Weber schon eine ganze Sammlung. Kein Wunder, war er doch seit Jahrzehnten engagiert. Jetzt wurde der Sozialdemokrat aus dem Gemeinderat verabschiedet. Der Bürgermeister dankte dem kreativen Denker im besten Sinne.

Eigentlich habe er sich ja still und leise aus dem Gemeinderat zurückziehen wollen, betonte Friedhelm Weber, der im Sommer wegen gesundheitlicher Probleme um sein Ausscheiden aus dem Triberger Gemeinderat gebeten hatte. Nun aber sei er gerührt, auch weil mit Lukas Duffner aus Schönwald ein Weggefährte der Sozialdemokraten seinem Abschied beiwohnte.

„Wir waren wohl die letzten Schlachtrösser der SPD“, stellte Weber fest. Nachdem er einige Anrufe und einen Brief erhalten habe, sei er nun letztlich gerne gekommen. Aus der Kommunalpolitik wolle er sich nicht ganz zurückziehen, schließlich sei er ja nun auch nebenbei Ehrenvorsitzender der raumschaftlich aufgestellten SPD, erklärte er.

Bürgermeister Gallus Strobel zeigte auf, es sei schwierig, dem Ausscheidenden noch etwas zurückzugeben – er habe praktisch bereits alle möglichen Ehrungen erhalten. Er zählte die vielen Stationen Webers auf: Dieser gehörte erstmals ab 24. Juni 1991 als Nachrücker dem Gemeinderat der Stadt Triberg an, schied dann aber am 12. Juni 1994 wieder aus. Am 24. Oktober 1999 wurde Weber erneut in den Gemeinderat gewählt, danach zog er nach jeder Kommunalwahl, also 2004, 2009, 2014 und 2019, wieder ins Gremium ein. Somit war Weber 27 Jahre lang Gemeinderat.

Dazu war er von 1999 bis 2019 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und seit dem 22. Juli 2009 dritter Bürgermeisterstellvertreter, zugleich in dieser Funktion Mitglied im Ältestenrat. Weiterhin war er Mitglied im Kindergartenkuratorium. Friedhelm Weber sei ein selbstständiger Denker stets im besten Interesse der Stadt gewesen. Beharrlich habe er seine Ziele verfolgt, sei sozial engagiert gewesen und habe sich immer uneigennützig für die „kleinen Leute“ eingesetzt, hob der Bürgermeister hervor.

Bei seinem ersten Ausscheiden 1994 habe er den Wappenteller der Stadt erhalten, 2016 folgte die silberne Ehrennadel des Städte- und Gemeindetags für 20-jährige und 2021 die Bürgermedaille in Gold für 25-jährige Tätigkeit als Stadtrat.

Friedhelm Weber war mehr als 40 Jahre in diversen Vorstandsämtern des SPD-Ortsvereins Triberg engagiert, zuletzt als Vorsitzender von 2017 bis 2022. 2022 wurde er für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden des SPD-Ortsvereins Triberg, Schonach, Schönwald ernannt.

Nun erhielt er unter stehendem Applaus aller Anwesenden den Glaswappenteller der Stadt Triberg, eine Ehrenurkunde sowie einen Geschenkkorb. Im Anschluss lud der Bürgermeister alle Versammelten zu einer kleinen Feier ins „Parkhotel Wehrle“ ein.