Triberg vor 38 Minuten

Lieber erhalten oder abreißen in der Unterstadt? Die Gemeinderäte zeigen gegenüber dem Bürgermeister Kante

Kritik an ungleicher Förderung von privaten Baumaßnahmen in Tribergs Unterstadt wird im Gemeinderat laut. Bürgermeister Gallus Strobel will jetzt ein neues Zuschussmodell vorlegen.