Ein großes Fest steht beim Ortsverein Gremmelsbach des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) an: Er besteht seit 75 Jahren und blickt mit Stolz auf die lange Tradition zurück. Das Jubiläum wird laut Mitteilung des Verbandes am Freitag, 15. September, auf dem Hilserhof gebührend gefeiert. Alle Interessierten sind beim Fest willkommen.

Die Gründung erfolgte 1948 und als erster Vorsitzender leitete Kaltenbachbauer Bernhard Dold 16 Jahre lang die Geschicke des jungen Vereins bis 1964. Ihm folgten Kolmann Nagel vom Vorderen Steinbishof bis 1988 und Edwin Wernet vom Hilserhof bis 1995. Seit 1995 steht Clemens Hug vom Obergefellhof an der Spitze.

Die kleine Zahl der Vorsitzenden zeuge von einer großen Kontinuität in der Vereinsarbeit. Aufgrund der Veränderungen der Betriebsstruktur – Abnahme der Vollerwerbsbetriebe und Zunahme der Nebenerwerbslandwirtschaft – ging die Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren zurück. Waren es in der Zeit nach der Gründung und über Jahrzehnte hinweg bis zu 28 Mitglieder, gehören dem Ortsverein heute noch 19 Landwirte an.

Investitionen erforderlich

Die sieben Jahrzehnte sind von großen Veränderungen in der Landwirtschaft geprägt. Die Anforderungen gehen weit über die Versorgung mit Lebensmitteln hinaus. Immer größeren Einfluss übt die europäische Agrarpolitik aus, die mit Vorschriften und Förderprogrammen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Schwarzwaldbauern darstellt.

Dazu kommen laut der Mitteilung Forderungen des Naturschutzes und der artgerechten Tierhaltung, welche die Landwirte vor große Aufgaben stellen und die mit einer zukunftsorientierten Neuausrichtung sowie großen Investitionen verbunden sind.

Für Gremmelsbach, wie auch für die Bundesrepublik, sei der Fortbestand einer zukunftsfähigen Landwirtschaft von großer Bedeutung, da sie maßgeblich das Bild des Naturraumes und der Kulturlandschaft prägt. Darüber hinaus werde ihre Funktion in Bezug auf den Klimawandel immer wichtiger, und sie leistet sowohl für die Einwohner der Raumschaft als auch für Gäste einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität. In den Wochen vor dem Jubiläum stellt der Ortsverein vier Betriebe aus Gremmelsbach vor, die sich diesen Herausforderungen stellen und individuelle Konzepte entwickelt haben.

Die Gremmelsbacher Betriebe versuchen im Sinne der baden-württembergischen Landwirtschaftspolitik eine flächendeckende, umwelt-, klima- und tiergerechte Bewirtschaftung umzusetzen, um weiter in sinnvoller Weise Landwirtschaft betreiben zu können.

Der Landwirtschaftliche Hauptverband, gegliedert in Landesverband, Kreis- und Ortsvereine, nimmt eine immer wichtigere Schlüsselrolle ein, indem er den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn es um die Beantragung von Fördermitteln, die Umsetzung von Verordnungen oder juristische Fragen geht.