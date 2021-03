Die Stadt Triberg erhält für die Modernisierung, energetische Sanierung und den barrierefreien Ausbau des Waldsportbads eine Förderung aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes in Höhe von 829 138 Euro. Dies bedeutet einen Fördersatz in Höhe von 25 Prozent der Gesamtinvestitionskosten von 3,3 Millionen Euro, wie Landtagsabgeordneter Karl Rombach (CDU) am Dienstag mitteilte.

„Entscheidende Wegmarke“

„Ich weiß um die Bedeutung des Waldsportbads für Triberg und ein zukunftsfähiges touristisches Gesamtangebot in der Stadt. Seit 1935 ist es ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, und die Urlaubsgäste sind für Triberg von außerordentlicher Wichtigkeit“, so Rombach. Die finanzielle Unterstützung des Landes für die Sanierung sei eine entscheidende Wegmarke für die Kommune, dieses Projekt zu realisieren. „Deshalb freut es mich, dass mein persönlicher Einsatz bei Tourismusminister Guido Wolf in dieser Sache erfolgreich war“, sagt Rombach.

Das Tourismusministerium unterstützt mit dem Förderprogramm die kommunale Tourismusinfrastruktur im Land mit über zehn Millionen Euro. Der Wirtschaftsausschuss des Landtags hat am Dienstag die Freigabe der Gelder für Projekte mit einer Förderung über 500 000 Euro beschlossen. Insgesamt werden in diesem Jahr 18 kommunale Tourismusinfrastrukturprojekte unterstützt. „Das Land hilft den Kommunen bei der Umsetzung ihrer touristisch wertvollen Projekte. Gerade in der Pandemie ist dies ein wichtiges Signal“, so Rombach.