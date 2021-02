Besonders interessant ist diese Möglichkeit sicherlich für Personen, die bei der kommenden Landtagswahl am 14. März ihre Stimme aus Alters- oder Mobilitätsgründen, aufgrund von Urlaub, sonstiger Abwesenheit oder coronabedingt ohne direkten Kontakt im Wahlraum abgeben möchten. Mit der Briefwahl könne man seine Stimme schon vor dem Wahltag abgeben und die Unterlagen bequem per Post versenden, „ohne Portokosten, einfach in einen Briefkasten geben oder direkt zum Briefkasten vor dem Rathaus bringen“, merkt die Stadtverwaltung an.

Mit Wahlbenachrichtigung: Es gebe mehrere Möglichkeiten, Briefwahl zu beantragen: Die Briefwahlunterlagen können direkt mit der Wahlbenachrichtigung beantragt werden. „Füllen Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigung die maßgeblichen Antragsfelder aus und senden Sie diese frankiert an die Stadt Triberg zurück oder werfen Sie die Benachrichtigung in den Briefkasten vor dem Rathaus ein“, schreibt die Stadt.

Ohne Wahlbenachrichtigung: „Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-Mail an buergerservice@triberg.de oder stadtverwaltung@triberg.de oder per Fax (07722/953-223) die Briefwahlunterlagen beantragen." Dabei müsste Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift angegeben werden.

„Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-Mail an buergerservice@triberg.de oder stadtverwaltung@triberg.de oder per Fax (07722/953-223) die Briefwahlunterlagen beantragen.“ Dabei müsste Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift angegeben werden. Antrag online: Möglich sei auch die Beantragung der Briefwahlunterlagen per Internet auf der Homepage www.triberg.de. „Klicken Sie einfach gleich auf unserer Startseite auf den Link ‚Wahlen 2021‘ und rufen dann den Link ‚Beantragung eines Wahlscheines per Internet‘ an.“ Es erscheine ein Erfassungsformular für die Antragsdaten. „Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen.“

Antrag per Smartphone: Alternativ könne der Antrag auf Briefwahlunterlagen auch einfach mit dem Handy über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgerufen werden. Die meisten Daten seien hier bereits hinterlegt. Zu erfassen sei nur das Geburtsdatum und möglicherweise eine abweichende Versandadresse. Die Antragsdaten würden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen.

Persönlicher Termin: Die Erteilung der Briefwahlunterlagen könne auch durch persönliche Vorsprache, allerdings nur mit telefonischer Terminvereinbarung (07722/953229), im Bürgerservice oder bei Janice Ketterer (07722/953252) beantragt werden. Telefonische Anträge und Anträge per SMS seien nicht zulässig. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden dann per Post zugestellt.

Fragen zum Antragsverfahren beantwortet Janice Ketterer vom Wahlamt: Telefon 07722/953-252, Fax: 07722/953-223, E-Mail: Janice.Ketterer@triberg.de.