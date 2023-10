Evelina Iacubino malt für ihr Leben gerne. Die Vizeweltmeisterin und deutsche sowie holländische Meisterin im Facepainting verewigt ihre Entwürfe auch auf Körpern, Keramiktassen, Wänden und Fassaden. Jetzt war die Künstlerin bei der Arbeit in Triberg.

Kühe stehen auf der Weide, Hahn, Henne und frisch geschlüpfte Küken auf Stroh. Eine kleine Katze blickt neugierig aus einem Loch in einer Holzvertäfelung und eine junge Schwarzwälderin in Tracht mit Bollenhut tritt hinter einem Schaufenster am Triberger Modenstadl hervor. Manche Touristen und Einheimische schauen hin, wieder weg und nochmals hin. „Die sieht ja wie echt aus“, sagt eine Frau zu ihrem Mann und zeigt erstaunt auf das Werk von Evelina Iacubino.

Die Künstlerin aus Tennenbronn ist ganz in ihrem Element. Sie freut sich, während sie auf eine Hauswand am Boulevard malt, über die unterschiedlichen Kommentare der vielen Tagestouristen und Spaziergänger aus der Raumschaft Triberg, die ihr bei der Arbeit über die Schulter schauen. „Das Schwarzwaldmädchen ist von Ihnen aufgemalt, das Gesicht ist aber eine Fotografie, oder?“, fragt ein weiterer Passant und schaut sich das Porträt der hübschen Trägerin in der Gutacher Tracht aus der Nähe ganz genau an. Die Fassadenmalerin lacht, sagt „Nein“ und zeigt auf ihre an der Wand klebende, kleine Vorlage – ein Foto ihrer 22-jährigen Tochter Noemi. „Das Foto hat meine Freundin, die Triberger Fotografenmeisterin Isabella Wackerzapp, geschossen“, verrät Iacubino im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sie erzählt, dass ihre Tochter schon oft für sie Modell gestanden hat. Kein Wunder, ist die 57-jährige passionierte Künstlerin doch deutsche und sogar Vizeweltmeisterin im Facepainting und dazu noch holländische Meisterin im Facepainting, Belly- und Bodypainting.

Von klein auf malte Evelina Iacubino. „Schon im Kindergarten fing es an und zog sich durch meine ganze Schulzeit“, erinnert sich die Künstlerin, die leidenschaftlich gerne malt und lacht, wenn sie heute ihre alten Werke anschaut. „Damals war alles schief oder ich malte einen Esel mit Hängebauch“, plaudert sie aus dem Nähkästchen und erwähnt ganz nebenbei, dass sie sich alles selbst beigebracht hat.

Wenn man von ihren Erfolgen bei nationalen und internationalen Wettbewerben wie beispielsweise bei der „Nacht in Weiß“ mit Bodypainting-Festival in Titisee-Neustadt, bei denen sie sich oft den ersten Platz sicherte, hört, kann man das fast nicht glauben. Auch das Fernsehen ist längst auf ihre besondere Kunst in Farbe, die sie auf Messen, bei Firmenfeiern, Stadtfesten, Hochzeiten und beim Kinderschminken bei verschiedenen Veranstaltungen unter Beweis stellt, aufmerksam geworden. Im SWR in der Landesschau, bei der Sendung „Kaffee oder Tee“ und der Rateshow „Sag die Wahrheit“ war sie zu Gast und durfte ihre große Leidenschaft, das Malen, vorstellen.

„Das Talent hat auch meine Tochter mitbekommen“, berichtet Iacubino stolz. Sie malt allerdings nicht nur wie sie, mit spezieller Künstlerfarbe und Pinsel. Sie hat sich nach dem Abitur zusätzlich zur Tätowiererin ausbilden lassen und arbeitet jetzt als Selbstständige im Tattoo-Studio Bad Kids in Villingen. „Sie bringt gefühlt ganz Tennenbronn dorthin“, sagt ihre Mutter lächelnd.

Sie selbst malte in ihrer Jugend Bauernmalerei auf Holzschränke und Milchflaschen und einige Zeit in der Schramberger Majolika-Fabrik Blumenmotive auf Porzellan. Als die Keramikfabrik schloss, arbeitete sie bei der Firma Schwarzwälder Kugel- und Rollentechnik (SKT) in Tennenbronn. Dort ist sie heute wieder halbtags tätig und entwirft in ihrer Freizeit zudem Motive mit ihrer Tochter als Schwarzwaldmädchen mit Bollenhut für Keramiktassen, die die Schramberger Firma Schwarzwaldmariele auf Tassen verewigt. Diese und auch weitere Artikel mit Entwürfen von ihr, wie etwa eine Kuh mit Bollenhut, sind in vielen Souvenirläden im Schwarzwald erhältlich.

Ihre ersten Motive, die sie auf Hauswände malte, waren Eichhörnchen, erinnert sich Iacubino. „Die gibt es heute noch, beispielsweise an der Ausflugsgaststätte ,Hutneck‘ Richtung Sulgen.“ Aber auch einige Geschäfts- und Privathäuser in Triberg, Schonach und Schönwald schmückt ein Kunstwerk von Iacubino. Während ihrer Auftragsarbeit in der Hauptstraße der Wasserfallstadt wurde sie eingeladen, Hauswände in Bayern oder Holland zu bemalen und dort gleich auch Urlaub zu machen.

„Die meisten wollen Landschafts- oder Tiermotive wie Hühner, Vögel, Eulen und Katzen“, erzählt die Künstlerin. Sie freute sich über die Anfragen. Doch sie musste allen eine Absage erteilen, denn ihre Auftragsliste ist noch lang. Wie sie sagt, muss sie jetzt erst einmal ihre alten Aufträge abarbeiten, und das dauert noch, denn sie macht das Ganze schließlich nicht hauptberuflich, sondern im Nebenerwerb in ihrer Freizeit, vor allem an den Wochenenden.

Sich nur auf die Kunst zu verlassen, wagte Evelina Iacubino, trotz ihrer vielen Erfolge, die ganzen Jahre nie. Und jetzt möchte sie es nicht mehr, auch weil die Hausmalerei jahreszeitlich abhängig ist. Denn so manches Mal musste sie mit Handschuhen auf einem Gerüst im Regen malen, weil es die nächsten Tage abgebaut wurde, wie sie erzählt.

Alleine für die drei Kühe, die sie beim Modenstadl in Triberg auf der Wand verewigte, benötigte sie rund 40 bis 50 Stunden. „Bis alle Motive samt Holzvertäfelung, die viele übrigens für echt halten, aufgemalt waren, brauchte ich rund 200 Stunden inklusive Vorbereitung“, rechnet Iacubino zusammen. Mit Herzblut geht sie stets an das Motiv ran, malt die Umrisse auf Papier vor und überträgt das Ganze dann auf Wände oder Fassaden. Danach malt sie alles, auch die Schattierungen, frei Hand aus.