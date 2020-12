von Hans-Jürgen Kommert

„Der Jahrgang 1955 verabschiedet sich aus der Feuerwehr – das reißt ganz schöne Lücken, auch in der Führungsebene“, betonte der Triberger Gesamtkommandant Jens Wallishauser schon mehrfach. In Triberg war es Oberbrandmeister Bernd Stockburger, der in den Feuerwehr-Ruhestand gehen musste. Nun trat mit dem stellvertretenden Gesamtkommandanten, Oberbrandmeister Erhard Haberstroh, ein weiteres Urgestein der Feuerwehr in den Ruhestand. Erzwungen, weil dies das Feuerwehrgesetz so vorsieht. Zwar gibt es mittlerweile ein sogenanntes Programm 65 Plus, was aber aktive Einsätze dennoch nicht zulässt.

Mitbegründer der Jugendwehr

Erhard Haberstroh trat am 27. Januar 1973 in die Feuerwehr Nußbach ein. 1986 absolvierte er den Lehrgang zum Gruppenführer in Bruchsal. Als 1989 die Jugendfeuerwehr des Triberger Ortsteils gegründet wurde, war der heutige Feuerwehr-Rentner maßgeblich beteiligt und engagierte sich auch als stellvertretender Jugendleiter. „Eine der wichtigsten Entscheidungen in unserer Wehr war das damals, ohne die Jugendfeuerwehr gäbe es längst keine Abteilung Nußbach mehr“, betont Haberstroh im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Kreisweit engagiert

Im gleichen Jahr wurde er auch stellvertretender Abteilungskommandant, ein Amt, das er bis 1994 inne hatte. Bereits 1991 wurde er Mitglied der technischen Einsatzleitung des Schwarzwald-Baar-Kreises, ein Zusatzamt, das er auch noch heute wahrnimmt, ab 2005 war er zugleich Mitglied der Führungsgruppe C. „Mein Amtsvorgänger als Kommandant leitete die Beschaffung eines neues Mannschaftstransportwagens ein – das habe ich in diesem Jahr ebenfalls noch gemacht. Einweihen durfte damals ich das neue Fahrzeug, jetzt wird das mein Nachfolger Patrick Hettich machen – so schließt sich der Kreis“, resümiert Haberstroh in der letzten von ihm geleiteten Hauptversammlung, die coronabedingt erst im September stattfinden konnte. Nachdem er im Dezember 1994 zum Abteilungskommandanten gewählt wurde, sind es damit fast 26 Jahre, in denen er die Wehr prägte.

An Feuerwehrkonzept beteiligt

Der Bund sorgte im Jahr 1996 mit der Übergabe des SW 2000 für eine echte Aufwertung des Fahrzeugbestands – 2000 zusätzliche Schlauchmeter gaben auch der Gesamtwehr Sicherheit in schlecht zugänglichem Gelände. Als es dann um die Zukunft der Gesamtwehr ging, war Haberstroh ganz selbstverständlich maßgeblich bei der Erstellung und Umsetzung des Feuerwehrkonzepts 2000 beteiligt. Im Jahr 2001 feierte die Nußbacher Wehr ihren 100. Geburtstag unter Federführung des Abteilungskommandanten. Bei einem mehrtägigen Fest mit Kreisfeuerwehrtag wurde damals auch eine Leistungsspangen-Abnahme für Wehren aus dem gesamten Kreisgebiet durchgeführt, was einen enormen Aufwand bedeutete.

Aufwändige Fahrzeugbeschaffung

2008 war ein weiterer Meilenstein der Nußbacher Wehr: Sie konnte damals ein LF 10/6 beschaffen, verbunden mit vielen stundenlangen Telefongesprächen mit dem Hersteller wie dem Ausstatter. In diese Zeit fiel auch die Erstellung eines Alarmplans für die Schwarzwaldbahn – auch hier brachte sich Haberstroh ein.

Feuerwehrhaus wird saniert

Mittlerweile sind die Kameraden der Nußbacher Feuerwehr seit 2017 dabei, ihr Gerätehaus nahezu komplett in Eigenleistung zu sanieren und zu erweitern – auch für den Kommandanten eine echte Herausforderung. Ganz nebenbei lief parallel die Ausschreibung und Bestellung eines neuen MTW. „Damit schließt sich auch für mich ein Kreis“, so der neue Ehrenkommandant der Nußbacher Feuerwehr, der zugleich eine neue Warnweste erhielt: Er wurde zum freien Mitarbeiter befördert. Auch deshalb, weil er alle anderen möglichen Ehrungen bereits erhalten hatte, von der bronzenen Floriansmedaille 1983 bis zur Ehrenmedaille in Silber des Landes-Feuerwehrverbands Baden-Württemberg, zuletzt im November 2019 die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes. Eines stellte er bei all diesen Tätigkeiten heraus: „Ohne die Unterstützung meiner Familie wäre das alles niemals möglich gewesen.“

Tontechnik ist sein Hobby

Eines seiner Hobbys ist die Tontechnik. Davon profitierte nicht nur die Feuerwehr, auch auf zahlreichen Festen stellte er diese zur Verfügung. Ganz besonders aber machte er sich für die Alarmempfänger stark – er hegte und pflegte sie. Nun erfolgt kreisweit die Umstellung auf Digitalfunk. Da wird er bei der Einführung und Inbetriebnahme der Digitalempfänger noch einen gewichtigen Anteil haben. Dazu zählen der Aufbau einer Vergleichsliste vorliegender Angebote, Rücksprache mit allen Wehren des Schwarzwald-Baar-Kreises, die Bestellung der Geräte und die Koordination des Einbaues in die Fahrzeuge der Gesamtwehr – all das liegt in seinen Händen.