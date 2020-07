von Claudius Eberl

2019 sei wesentlich niederschlagsreicher als die Jahre zuvor gewesen, erläuterte Reuter. Vor allem in den Monaten März, Mai sowie Oktober bis Dezember musste die Kläranlage mit großen Abwassermengen und vor allem einem hohen Anteil an Fremdwasser zurechtkommen. Dabei war es mehr als einmal zur Überschreitung der maximal zulässigen Zulaufmenge gekommen.

Bei den wechselnden Mischwasserzuläufen war die Abwasserreinigung schwieriger zu steuern als bei den konstanten Verhältnissen der trockenen Vorjahre. Die Grenzwerte konnten, etwa bei Phosphor, eingehalten werden, lediglich der Stickstoffabbau war, zumindest nach eigenen Messungen, grenzwertig. Amtliche Kontrollen dagegen ergaben keinerlei Beanstandungen. Tribergs Bürgermeister lobte die Arbeit von Reuters Team. Die prüfenden Behörden hätten keinerlei Beanstandungen an den Messwerten geäußert.

Einmal mehr machte die Veränderung der Abwasserinhaltsstoffe Probleme, Reuter wies nochmals darauf hin, dass eine Erneuerung der Rechenanlage in den nächsten Jahren dringend nötig sei. Auch Probleme mit der Gasbehälteranlage sprach er an und mahnte hier dringend Handlungsbedarf an.

Probleme im Wasser

Laut Reuter meldete die Anlage 52 Störungen während der Rufbereitschaft. Diese verteilten sich auf erhöhten Zulauf, auf technische Fehler und Verstopfungen. Die Zahl der Störungen im Bereich der Kanalisation und der Regenüberlaufbecken hätten wie in den Vorjahren weiter zugenommen. Ebenfalls, so Reuter, eine Folge der veränderten Abwasserinhaltsstoffe wie reißfeste Feuchttücher oder Sperrstoffe.

Der Betriebsleiter der Kläranlage, Werner Reuter, legt den Bericht vor. | Bild: Claudius Eberl

Maßnahmen bleiben unerledigt

2019 wurde laut Reuter Rechner-Software umgestellt, technische Anlagen wurden erneuert oder repariert sowie ein gebrauchtes Betriebsfahrzeug angeschafft. Im Haushalt eingeplanten Maßnahmen wie die Errichtung einer Lagerhalle oder vordringliche Maßnahmen bei der Sicherheits- und Klärwerktechnik wurden nicht realisiert.