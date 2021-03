von Hans-Jürgen Kommert

Zur ersten Präsenz-Sitzung des katholischen Pfarrgemeinderats der Kirchengemeinde Maria in der Tanne hatte Vorsitzender Gerold Sandner in den Pfarrsaal der Stadtkirche eingeladen, wo ausreichend Platz vorhanden war. Allerdings verzichtete man aufgrund der Corona-Lage auf Publikum.

Bei der Vorstellung des Haushalts war klar: Sparen ist angesagt. Der Haushalt für die Seelsorgeeinheit war eines der wichtigen Themen auf der Agenda, betrifft er doch neben dem laufenden auch das Vorjahr. Vorausgeschickt – er weist noch immer „Löcher“ auf. Für 2020 und 2021 gibt es die Möglichkeit, Schlüssel- und Aufstockungszuweisungen für finanzschwache Gemeinden beim Erzbischöflichen Ordinariat zu beantragen.

Gespannt lauschen Theodora Fattler (links) und Pfarrer Andreas Treuer (rechts) den Ausführungen des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Gerold Sandner zum Haushalt der Kirchengemeinde Maria in der Tanne. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Für 2020 genehmigte das Ordinariat 16. 348 und für 2021 15.549 Euro Zuschussmittel. Dies reiche aber bei Weitem nicht aus, um das operative Planergebnis auszugleichen, weshalb ein Antrag auf weitere Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt wurden – insgesamt knapp 129.000 Euro. Hier wurde der Seelsorgeeinheit für 2020 ein Zuschussbetrag in Höhe von 34 .550 Euro zugesagt, für das laufende Geschäftsjahr noch einmal 77. 605 Euro. Darüber hinausgehende Defizite gingen zu Lasten des Eigenkapitals (1,18 Millionen Euro).

Die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt seien laut Ordinariat nicht erfüllt. Nicht berührt seien die Kindertageseinrichtungen, die derzeit hinsichtlich der Kostenvereinbarungen auf aktuellem Stand lägen – dennoch müsse die Kindergartenfinanzierung immer wieder im Blick bleiben.

Mesnerhäusle zu hoch bewertet

In den Blick rückte das Ordinariat jedoch zum einen den Gebäudebestand, der noch immer zu hoch liege. Dies trotz Verkauf des Triberger Mesnerhäusles, das allerdings deutlich zu hoch bewertet worden war und das nach dem Verkauf zu einem hohen Verlust in der Bilanz führte. Vorgesehene Investitionen müssen deshalb auf das unbedingt Erforderliche reduziert werden.

Auch hohe Personalkosten

Zum anderen seien auch die Personalkosten zu hoch: Im Vergleich zum Haushalt 2018/2019 seien die Haushaltsstellen noch einmal um 0,2 Stellen erhöht worden, das seien 3,86 Stellen und mithin deutlich mehr als bei vergleichbaren Kirchengemeinden. Bei jeder Neubesetzung sei daher die Notwendigkeit zu prüfen, ob Stellenanteile zwingend wieder zu besetzen seien. „Ich denke, jede Arbeit ist ihr Geld wert und man sollte nicht immer mit dem Argument Ehrenamt versuchen, Arbeit zu verbilligen“, meldete sich dazu Pfarrer Andreas Treuer zu Wort.

Investitionen in Höhe von 634. 088 Euro würden durch Eigenmittel von 106. 214 Euro und Auflösung von Spenden -229. 437 Euro – teilfinanziert. Erstmals würden auch bereits begonnene Maßnahmen dabei abgebildet in Höhe von 408. 488 Euro. In Summe seien die Investitionen durch Eigenkapital abgedeckt und somit finanzierbar, so Sandner.

Sparsame Haushaltsführung nötig

„Den Verantwortlichen ist bewusst, dass eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung erforderlich ist, insbesondere auch vor dem Hintergrund, künftige finanzielle Handlungsspielräume zu bewahren“, schloss Sandner.

Zu viel Geld für marode Häuser

Pfarrgemeinderatsmitglied Anja Finkbeiner sah zum einen die hohen Investitionen in eine immer leerer werdende Stadtkirche, die laut Treuer nicht einmal mehr zu den Hochfesten immer gefüllt sei und für deren Erhalt man eigentlich Obergrenzen an Investitionen festgelegt hatte. Zum anderen seien diese Investitionen bereits jetzt wieder deutlich höher. „Wir investieren zu viel Geld in marode Häuser, statt in das Wichtigste, die Menschen und vor allem die Kinder“, mahnte sie an. Man solle doch solche Häuser zumachen und verkaufen, wenn immer möglich.

Klausurwochenende soll Klarheit schaffen

Um dies etwas ausführlich zu besprechen, sollte man aus ihrer Sicht ein Klausurwochenende planen. Angedacht wurde dazu als Veranstaltungsort das Schonacher Pfarrzentrum, da dort angesichts Corona mehr Platz zur Verfügung stehe. Gerold Sandner will sich um einen Termin bemühen. Der Haushalt wurde dennoch im vorliegenden Umfang beschlossen.