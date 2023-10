Udo Heitzmann wohnt mittlerweile in Hessen, war aber in seiner Kindheit des Öfteren in Triberg. Kürzlich war er hier auf Spurensuche. Dabei wurde klar, dass sich manche Gegebenheit aus der Kindheit gewandelt hat.

Sein Erkundungsgang führte ihn zu einem kleinen Parkplatz am Ortsausgang von Triberg. Der Parkplatz liegt zwischen der nach Schonach führenden Hauptstraße auf der einen und der Gutach auf der anderen Seite. „Hier hatte ich einstmals Rindenboote in das Wasser der Gutach gesetzt und zu erkunden versucht, wie weit bachaufwärts, von Stein zu Stein balancierend, man ohne auszurutschen gelangen kann. Weit war es nicht.“

Die Heidelbeeren rufen

Damals sei dieser Platz die Schonacher Straße 6 gewesen. „Die Adresse hat sich mir eingeprägt. Sie war der Absender auf den Briefen gewesen, die meine Eltern mit Beginn der Schulsommerferien aus dem Schwarzwald erhielten und in denen uns Onkel und Tante mitteilten, dass jetzt wieder die richtige Zeit sei, um ,in die Heidelbeeren‘ zu gehen.“ Das muss Ende der 1950er und in den 1960er Jahren gewesen sein, also vor mehr als einem halben Jahrhundert.

„Der Brief aus dem Schwarzwald war für meine Eltern das Signal zum Aufbruch. Koffer packen, Fahrkarten kaufen, um zwei oder drei Tage später vom Stuttgarter Hauptbahnhof aus die Reise nach Triberg anzutreten. Vom Triberger Bahnhof ging es mit dem Bus bis zum Jägerhaus, dann noch 100 oder 200 Meter zu Fuß, bis auf der rechten Seite, hart an das Ufer der Gutach gebaut, unsere Ferienunterkunft für die nächsten 14 Tage erschien“, erinnert sich Heitzmann im Rückblick auf diese Zeit.

Auch der Geruch bliebt ihm haften. „Der intellektuelle Rekonstruktionsversuch, diesen Geruch einfach nur als Summe der Gerüche von Werkstatt, Holzdielen und Holztreppen, Reinigungsmitteln, Essen und flüchtigen, wasserbürtigen Ausdünstungen der Gutach zu beschreiben, wäre unangemessen. Die bloße Beschreibung nach Schwarzwald dagegen treffender.“

Und weiter schreibt Heitzmann: „Nach dem Tod der Tante und dem Tod des Onkels werden die Beziehungen in den Schwarzwald und nach Triberg brüchiger. Urlaube mit dem VW-Bus in die Türkei, nach Frankreich und andere Länder, zuerst mit Freunden, später mit der eigenen Familie, ließen keine Zeit mehr für das Sammeln von Heidelbeeren und Preiselbeeren.“

Zum Glück seien die Kindheitserinnerungen aber niemals völlig aus der Erinnerung verschwunden. An diesem Nachmittag, auf einem staubigen Parkplatz, als Heitzmann jüngst wieder in Triberg war, wurden sie erneut präsent, und es war eine kurze Wehmut, die sich bei ihm einstellte. „Nicht zuletzt, weil der Ort, an dem über Jahrzehnte hinweg mehr als ein Dutzend Menschen ihr Leben gelebt haben, einem Parkplatz gewichen ist.“