von Hans-Jürgen Kommert

Steigende Fallzahlen in Sachen Corona-Pandemie treffen nun auch den ersten Kindergarten in der Wasserfallstadt: Die Einrichtung St. Anna in der Triberger Unterstadt ist ab sofort und bis auf weiteres geschlossen. Grund für die „Schließung der Einrichtung bis auf weiteres“, wie an der Eingangstür zum Kindergarten St. Anna in der Fréjusstraße seit Mitte der Woche zu lesen ist, sei ein positiver Fall unter den Erzieherinnen, wie Kindergartengeschäftsführerin Elvira Gaus von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden am Donnerstagnachmittag auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilte.

Diverse Verdachtsfälle

Es seien verschiedene Faktoren und diverse Verdachtsfälle zu beachten – unter Umständen seien auch Eltern von Kindergarten-Kindern betroffen. „Wir stellen einfach fest, dass wir uns noch immer in einer Pandemie befinden“, erläutert die Geschäftsführerin Elvira Gaus weiter.

Testergebnisse noch nicht da

In St. Anna seien neben Kindern im normalen Kindergartenalter auch Krippenkinder in der Betreuung. Teils seien auch Geschwisterkinder da, sodass es schwierig sei, eine gruppenmäßige Differenzierung vorzunehmen. Allerdings, so Gaus, seien die Ergebnisse der Tests noch nicht da, so lange befänden sich alle Betroffenen in Isolierung.

Kontaktpersonen werder derzeit ermittelt

Auch das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises bestätigt die Infektion einer Mitarbeiterin des Kindergartens St. Anna, wie Pressesprecherin Heike Frank auf Nachfrage mitteilt. Für die Beschäftigten des Kindergartens und für die Kinder der vier Gruppen seien Testungen empfohlen worden. „Kontaktpersonen werden derzeit durch unsere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ermittelt“, so Frank.

Laut Barbara Duffner, der Hauptamtsleiterin der Stadt Triberg, soll der Kindergarten ab dem 28. Oktober wieder geöffnet werden. Die vorgesehene Schließungsdauer der Einrichtung beträgt demnach 14 Tage, also die übliche Quarantänezeit.