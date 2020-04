Ihre Aufsichtspflicht verletzt hat eine unbekannte Frau in Triberg. Sie war laut Polizei am Freitag um 12 Uhr mit einem Kind in der De-Pellegrini-Straße unterwegs. Das Kind habe mit einem mitgeführten Sprühkleber die Wand eines Wohnhauses verschmutzt.

Da sich der Klebstoff von der teuren Hausfassade nur sehr aufwendig entfernen lasse, betrage der entstandene Schaden mehrere tausend Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, 07722/1014, zu melden.