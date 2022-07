Kosten sind inzwischen neun Prozent höher als kalkuliert, Gebäude nimmt nach und nach mehr Gestalt an

Was lange Zweifel der Bürger an der Fertigstellung hervorrief, wird nun wohl doch noch etwas: In der letzten Sitzung vor der Sommerpause vergab der Gemeinderat der Stadt Triberg etliche weitere Gewerke zur Fertigstellung der künftigen