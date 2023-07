Uniformierten Besuch hatte bei seiner jüngsten Sitzung der Gemeinderat Triberg. Der Triberger Postenführer, Polizeihauptkommissar Volker Schlenker, stellte in der Sitzung die Polizeistatistik des Jahres 2022 vor. Zwar sei in Bezug auf die Zahl der Straftaten diese in jüngster Zeit wieder auf Vor-Corona-Niveau angestiegen, dennoch könne man sich hier sicher fühlen, sagte Schlenker. In Triberg sei wieder ein Anstieg der Straftaten zu verzeichnen gewesen auf nunmehr 226, also ähnlich dem Stand von 2018. Aufgeklärt wurden 157 Fälle. Das bedeutet eine Aufklärungsquote von knapp 70 Prozent.

Sogenannte Verbrechen gegen das Leben verzeichnete man wie in den Vorjahren keine, allerdings sei die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auf hohem Niveau geblieben. Auch die Zahl der Diebstähle stieg laut Statistik stark an. Vor allem waren dies Ladendiebstähle. Allerdings ging die Zahl der Diebstähle unter erschwerten Bedingungen, also Automatenaufbrüche mit Werkzeug oder anderen Methoden, auf sechs zurück. Aber auch die Vermögens- und Fälschungsdelikte stiegen dagegen wieder an. Wohnungseinbrüche hatte man keine zu vermelden.

Die Rauschgiftdelikte blieben konstant bei sieben, während die Gewaltkriminalität leicht angestiegen sei. Nach wie vor gibt es in der Wasserfallstadt Fälle von Gewalt gegen Beamte. 121 Tatverdächtige konnten ermittelt werden, größtenteils männlich, insgesamt 89. 24 Verdächtige waren jünger als 21 Jahre, acht jünger als 18 Jahre. Strafmündig (14 bis 18 Jahre) waren sieben Tatverdächtige, neun nicht strafmündige Kinder unter 14 Jahren wurden als Täter festgestellt.

Auch bei den Verkehrsunfällen ergab sich ein deutlicher Rücklgang von 15 auf acht. Dabei gab es einen Schwer- und sieben Leichtverletzte, sowie einen Todesfall.

Insgesamt könne man mit der Kriminalität im Ort sehr gut leben, alles in allem sei bei all dem Trubel Triberg eine erstaunlich ruhige Stadt, konstatierte Schlenker. Er dankte der Stadt für die gute Zusammenarbeit und hoffe, dass sich diese fortsetze. Nicht bestätigt sehe er die Angst vor Straftaten aus dem Asylbereich. Gerade mal ein Tatverdächtiger sei aus diesem Umfeld gekommen.

Klaus Wangler (CDU) fand, dass die Zahl jugendlicher Straftäter ins Auge steche. Dazu erklärte Schlenker, dass diese Zahlen häufig dem Ladendiebstahl geschuldet seien. Der Darstellung der stark gestiegenen Straftaten widersprach Michael Hummel (FWV). Man sei sogar noch unter der Quote von 2019. Susanne Muschal (SPD) sagte, man freue sich über die hohe Aufklärungsquote und die geringe Zahl der straffälligen Asylsuchenden. Lothar Hoch (CDU) sah nach wie vor Probleme darin, dass der Triberger Posten nachts und am Wochenende unbesetzt sei. Und er stelle eine steigende Lärmbelästigung am Bahnhof durch Auto-Poser fest.