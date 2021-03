von Christel Börsig-Kienzler

Nach Schönwald am Mittwoch, 24. März, eröffnet nun auch die Stadt Triberg am kommenden Donnerstag, 25. März, ein eigenes, kommunales Testzentrum für kostenfreie Bürgertests im Kurhaus. Wie die Stadtverwaltung Triberg zum Wochenbeginn mitteilt, haben sich „gleich mehrere überaus kompetente Partner“ gerne dazu bereit erklärt, die Testungen durchzuführen und standen mit Rat und Tat zur Seite, um die Anforderungen an ein kommunales Testzentrum umzusetzen.

„In hervorragender Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Ärzten Thomas Schwarz und Markus Ruch, dem örtlichen Apotheker Thomas Reiser sowie dem DRK-Ortsverein Triberg mit Vorsitzendem Georg Wiengarn und der dahinterstehenden Mannschaft kann ein gutes und bei Bedarf ausweitbares Angebot aufgestellt werden“, so Hauptamtsleiterin Barbara Duffner.

Öffnungszeiten: „Einmal wöchentlich hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest“, informiert Hauptamtsleiterin Barbara Duffner. „Zunächst werden jeweils montags und donnerstags Bürgertestungen im Zeitraum von 7 bis 8.30 Uhr, letzter Einlass ist um 8.30 Uhr, angeboten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Symptomlose Interessierte können sich direkt im genannten Zeitraum ins Kurhaus begeben. Es besteht Maskenpflicht, mindestens eine medizinische Maske ist erforderlich und der Personalausweis muss vorgelegt werden.“

