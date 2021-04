Zwei unbekannte Männer haben in den zurückliegenden Tagen und Wochen in Triberg eine ganze Serie von Einbrüchen verübt. Dabei fiel den Tätern neben Bargeld und Wertsachen auch ein Auto in die Hände, dass sie am 28. März verunfallt in Triberg stehen lassen mussten.

Beim Versuch der Täter, mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben, entstanden Bilder einer Überwachungskamera. Darauf sind die beiden Unbekannten zu erkennen.

Die Abgebildeten werden wie folgt beschrieben: